前民眾黨員出走 他們改披時代力量戰袍選議員

時代力量提名2名前民眾黨員投入年底縣市議員選戰，分別是苗栗縣議員參選人林志豪（左3）、桃園市議員參選人朱哲成（右2）。左1是行動時代副理事長王薇君、左2行動時代副秘書長李兆立、右1是時代力量立委兼黨主席陳椒華。（時代力量提供）

2022/08/27 00:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量26日於黨中央召開記者會，正式提名朱哲成參選桃園市議員第八選區（平鎮區）、林志豪參選苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉），累計提名46名縣市議員參選人。巧的是，兩人都是前民眾黨黨員，不約而同改披時力戰袍。

據報導，林志豪去年11月向民眾黨中央黨部申訴，苗栗縣黨部主委未依規定舉辦初選，即在第一選區議員提名市民代表會主席楊喬安。未料，事後傳出民眾黨主席柯文哲在黨政會報質疑身兼立委賴香伶辦公室主任的中評會主委「幹嘛要查」，還嗆賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」。輿論發酵後，柯文哲發臉書向賴香伶公開道歉，事後卻又在黨政會報酸賴香伶「不分區立委竟要黨主席道歉」。

請繼續往下閱讀...

林志豪說，大家都知道苗栗很好，但少了前進的動力。而黑金與派系把持著苗栗，把許多有意義的事情變成了利益分贓，被網友嘲諷為「苗栗國」，在在都讓他很不甘心，因為此才想投入公共服務。不過，在苗栗說要選舉，每個人都會問「你背後是誰」、「哪個大老支持你」，但卻忘了，參與公共事務是為了服務，而不是分贓，更應秉持著摯誠服務的心。

林志豪說，今天若大家都不願意前進，明天只能看著苗栗淪陷。因此，他認為現在如果不做些什麼，自己一定會後悔一輩子。「誠信正直、青年參政、改變苗栗」，是他在時代力量夥伴身上看到的堅定信念，許多人跟他一樣希望苗栗有所改變，而且，他也相信苗栗有機會改變。

朱哲成也意有所指地說：「政治不難，找回良心而已。」民主不能走回頭路，公民運動崛起到現在，無數青年的汗水也不能白流。桃園是一個新興城市，他會努力推動友善交通、公托幼教、居住正義，打造桃園成為宜居城市。而政治是在各種衝突的價值中做出選擇，選擇沒有前科犯、沒有政二代、沒有地方派系、沒有權貴家族的時代力量，符合第三勢力的理想與堅持。

行動時代副理事長王薇君說，正因為「本土第三勢力，台灣民主防腐劑」的初衷，所以2014年和2018年都答應為柯文哲助選。然而，第三勢力應推出更優質的候選人，而非推出各種前科、酒駕的人選，更應給年輕世代和素人參政機會，而非提名政二代、富二代，所以最後選擇了時代力量。她與朱哲成、林志豪一樣，期盼讓真正站在民眾這邊的監督力量更加茁壯。

時代力量黨主席陳椒華說，2022年地方選舉，時代力量共提名3位縣市長參選人，46位縣市議員參選人，6位鄉鎮市民代表參選人及3位里長參選人，都是年輕、有服務熱誠及反黑金、不懼惡勢力，請選民支持，讓陽光進入縣市政府、議會及代表會。陳椒華也公布新提名的地方鄉鎮市民代表，分別為馬公市第二選區王南昕、彰化縣埔心鄉黃金吉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法