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    新北市府花5千多萬發行「新北幣」 議員質疑浪費公帑做集點卡

    新北市政府推出新北行動支付APP（NewTaiPAY），結合市政互動獎勵機制發放「新北幣」。（新北市政府研考會提供）

    新北市政府推出新北行動支付APP（NewTaiPAY），結合市政互動獎勵機制發放「新北幣」。（新北市政府研考會提供）

    2022/08/31 17:29

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府推出新北行動支付APP（NewTaiPAY），結合市政互動獎勵機制發放「新北幣」，作為智慧行動支付工具。新北市議員黃俊哲今於議會質詢指出，新北市府花費5796萬元發行新北幣，至今僅79家使用，質疑浪費公帑做集點卡，無實質經濟效益。

    黃俊哲指出，新北市政府花5千多萬元預算，推行「新北幣」電子支付平台，但市面數位支付平台多樣，認為無法立竿見影，也無實際效益。他表示，新北幣是透過參與市政活動可集「點數」，並在合作商家消費，簡單說就是集點卡，毫無循環價值。

    黃俊哲表示，市府7月曾配合五股公有市場開幕活動試辦，贈送100元新北幣點數。但攤商表示，活動結束後幾乎沒有民眾再使用新北幣，大多仍用常見的LINE Pay等行動支付工具，先前宣稱能合作5千家業者，至今實際合作僅79家，他更詢問現場局長無人表示用過新北幣，質疑市府大撒幣、烏龍政策。

    黃俊哲也說，若要集點為何不併入「我的新北市」App？研考會宣稱後續會開放規費繳納折抵、場館入場、公益捐款服務，台北市政府一個台北通App就能做到，難道是打算放棄「我的新北市」App了嗎？

    研考會副主委紀淑娟表示，初期系統建立都要投入一定預算，目前雙北已有2千家多業者表達意願加入，後續也有規劃相關活動鼓勵民眾使用，預計年底前陸續推出。

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