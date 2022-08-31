搶攻年輕人支持 民眾黨9/3舉辦類RPG線上造勢

台灣民眾黨今日宣佈，將在9月3日透過線上平台「Gather Town」，舉辦全台首場線上造勢活動「民眾新聚典」，民眾可以在平台創建角色，以類似遊玩RPG遊戲的方式，線上與民眾黨參選人互動。（民眾黨提供）

2022/08/31 17:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕年底九合一大選將至，民眾黨也做足準備搶攻年輕選票，台灣民眾黨今日宣佈，將在9月3日透過線上平台「Gather Town」，舉辦全台首場線上造勢活動「民眾新聚典」，民眾可以在平台創建角色，以類似遊玩RPG遊戲的方式，線上與民眾黨參選人互動。

民眾黨發言人張宇彤表示，傳統造勢活動中，支持者只能在台下鳴笛、呼喊，無法直接向候選人提問或發言，因此民眾黨以「這次有你」為主軸，希望在台灣民眾黨首次參與九合一大選的過程中，有更多的年輕人與首投族能夠站出來支持台灣民眾黨。

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民眾黨表示，他們花費約3個月，才完成「民眾新聚典」的建置，計劃在9月3日正式上線後，測試網站的運作邏輯與順暢度，再審慎考慮11月26日是否有機會用此平台線上開票。

民眾黨指出，在疫情期間爆紅的「Gather Town」，使用者主要在18歲至40歲之間，與民眾黨的支持者、選民不謀而合，希望透過遊戲化、視覺化的方式，讓民眾願意主動參與、互動交流，民眾可以於活動當是，在「民眾新聚典」不同的主題曲內，了解到民眾黨過去達成的目標，與未來的展望。

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