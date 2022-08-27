鄭寶清宣布參選桃市長 賴香伶：感佩他的苦心與決心

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶6月曾拜會前民進黨立委鄭寶清（圖左）還致贈蛋糕，祝福他初選過關，右為台大教授邱榮舉。（資料照）

2022/08/27 21:59

〔記者王千豪／台北報導〕前民進黨立委鄭寶清今晚宣布參選桃園市長，稱要找回民進黨創黨的價值。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，感佩鄭寶清的苦心與決心，民進黨沒有辦理初選、直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清違紀參選，這是民進黨的民主倒退。

賴香伶說，民眾黨是透過初選機制，透過連署推選、黨員投票、民意調查等產生市長提名人，是真正以民主機制產生桃園市長提名人的政黨，台灣政黨政治要健全發展，在黨內多人想參選的情況下，透過民主初選機制產生提名人，是必須走的道路，唯有秉持民主精神，台灣政治才能擺脫非藍即綠的僵局。

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她說，台灣政黨政治走到今天，國人要有更堅定的意志來改變藍綠惡鬥、擺爛的現況。民眾黨的存在就是因為執政黨太傲慢，而國民黨早已放棄改革與反省的勇氣。

賴香伶提及，民眾黨主席、台北市長柯文哲昨到桃園與所有參選人ㄧ起掃街、爭取市民的支持，獲得熱烈迴響，他們除勤跑基層，也提出「桃園1280+月票」、「一站一社宅」、財政權下放的政見，獲得許多年輕人、通勤族支持，公開透明、清廉參政才是民眾黨對市民的承諾，相信已獲得桃園市民的支持與認同。

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