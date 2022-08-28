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    稱全台逾85％支持死刑 柯文哲：民眾黨「沒有特別意見」

    台北市長柯文哲（右）今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會。（記者方志賢攝）

    台北市長柯文哲（右）今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會。（記者方志賢攝）

    2022/08/28 17:10

    〔記者方志賢／高雄報導〕台北市長柯文哲今（28日）下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，會前媒體聯訪，對於廢死議題，柯文哲表示，台灣歷次民調支持死刑的高達85%以上，在台灣任何公共議題中從未有支持度這麼高的，民眾黨沒有特別意見，但這件事情在台灣的民意支持度很明顯偏一邊。

    談廢死 柯文哲抬出劉邦典故

    柯文哲今下午由民眾黨秘書長謝立功、立委張其祿等人陪同出席高雄誠品大遠百17樓的簽書會。會前接受聯訪，媒體提問國民黨高雄市長參選人柯志恩說廢死是民進黨的神主牌，認同嗎？民眾黨立場？柯文哲說民進黨的立場，應讓民進黨自己來說明。

    對於民眾黨是否支持廢死，柯文哲說，兩千年前劉邦進關中，與民約法三章，「殺人者死、傷人及盜抵罪」，這是很傳統的文化，要改不是那麼容易，事實上台灣歷次做過民調，支持死刑的還是85%以上，在台灣任何公共議題中，從來沒有一項支持度這麼高的。

    柯文哲說，歐盟國家的確是很堅持廢死，給外交部很大壓力，不過每個國家有每個國家文化，民眾黨沒有特別意見，這件事情在台灣的民意支持度很明顯偏一邊。

    宋不為黃珊珊站台？柯：王牌不必出盡

    對於台北市副市長黃珊珊是親民黨籍，民眾黨會希望吸收她嗎？柯文哲說，這半年前討論過了，他也鼓勵黃珊珊用無黨籍選就可以，既然她跟親民黨主席宋楚瑜關係也很好，所以沒有必要讓人家為難。

    另外有人說宋楚瑜不滿柯文哲，今天才沒有替黃珊珊站台。柯文哲說，事實真相是這樣，打仗不必王牌一次出盡，他們有他們的選舉步驟，他沒有特別去表達意見，他知道黃珊珊有她自己選舉的步調。

    高雄市長選戰，藍白合有可能性嗎？柯文哲說，他沒有說藍白合，基本上是滿開放的，這個問題沒有特定立場。

    本來就認識 柯文哲：陳其邁不是敵人

    高雄市長陳其邁今下午也出席市府在高雄大遠百廣場舉辦「鹹酥雞嘉年華」，媒體問柯文哲會去跟陳其邁交流嗎？柯文哲說，他跟陳其邁也認識，他在台大醫院當醫生的時候，陳其邁也到過他的辦公室，「本來大家都認識，也不是敵人，沒什麼問題」。

    新書提到政治管理學，來到高雄會給陳其邁什麼建言嗎？柯文哲說，他認為只要做到尊重專業、政治不要凌駕專業、台灣的公務員都有一定水準、這是他從政8年的經驗，只要秉持一個政治價值，都會有一定的水準，不要政黨利益超過國家利益，不要短期利益超越長期利益，不要少數人利益犧牲多數人權益，基本政治原則把持住，都有一定的水準。

    台北市長柯文哲（左2）今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會。（記者方志賢攝）

    台北市長柯文哲（左2）今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會。（記者方志賢攝）

    台北市長柯文哲今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，吸引不少死忠粉絲到場支持。（記者方志賢攝）

    台北市長柯文哲今下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，吸引不少死忠粉絲到場支持。（記者方志賢攝）

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