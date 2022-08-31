112年總預算書送達立院 國民黨團先點名「這些部會」

立法院國民黨團今召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督！」記者會，與會者包含黨團總召曾銘宗（左2）、書記長李德維（右1），國民黨立委有費鴻泰（左1）及賴士葆（右2）。（立法院國民黨團提供）

2022/08/31 18:46

〔記者王千豪／台北報導〕行政院日前公布112年度中央政府總預算案，相關預算書已於近日送達立法院各委員辦公室。立法院國民黨團今（31日）召開記者會稱，審慎評估預算書後，發現112年度總預算問題重重，初步先就數位發展部、勞保基金、台電、農委會等提出質疑。

國民黨團今日召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督!」記者會，與會者包含黨團總召曾銘宗、書記長李德維，國民黨立委則有費鴻泰、賴士葆出席。

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曾銘宗指出，勞保基金部分，預估到2028年會破產，現在預估每年要撥補800億元到1000億元，尤其最近股市大幅下跌，會加速勞保基金的破產。換句話說，唯有每年撥補1000億元，才能維持勞保基金相對穩健，而蔡政府明年僅撥補450億元預算到勞保基金，似乎不打算進行勞保基金改革。

針對防疫經費部分，曾銘宗說，衛福部明年編列高達845億元，比去年增加658億元，現階段疫情不是相對樂觀？為何還要編列845億元？另，曾也回應經濟部編列1500億元挹注台電，他說，台電1-6月財務報表顯示，稅前虧損945億元，6月底的淨值2566億元，扣掉核四2800億元，淨值是-272億元，等於台電在6月底就已經破產了，呼籲政府檢討錯誤的能源政策。

李德維表示，以農委會所編列的計畫預算來看，過去「農業科技產學合作計畫」都是今年度申請，核准明年度執行。相關計畫有「一般型產學計畫」和「政策型產學計畫」，但農委會主委陳吉仲又加了一個「先期型產學計畫」，這等於是現在可以申請112年度以後的計畫案，而不是在112年度開始的計畫，這種作法某種程度是「先掛號」，再把計畫夾帶在預算裡面，質疑是在綁樁？

賴士葆說，甫成立的數位發展部編列員額598人，預算218億元，平均每個人編列3650萬元，反觀警政署7萬4000人，平均每個人編列30多萬元。他質疑，數位發展部除了外界質疑的將網軍漂白，轉身變成公務人員破壞文官體制外，到底將做那些「偉大」的業務？

費鴻泰則說，112年度中央政府總預算，歲出部分年增率達20.8%，這是他擔任民意代表28年，從來沒有看過這麼高的預算歲出年增率，在台幣沒有劇烈貶值的情況下，對照先進國家穩定的貨幣，20.8%的歲出年增率會嚇死人，強調國民黨團在審查預算時，將會嚴格審查。

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