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    蘇貞昌指數位發展部預算其實很少 正確數字揭曉

    行政院長蘇貞昌今天表示，數位部自己的預算其實相當少。（記者塗建榮攝）

    行政院長蘇貞昌今天表示，數位部自己的預算其實相當少。（記者塗建榮攝）

    2022/08/27 17:33

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前公布數位發展部明年預算近57億元，若加上數位部編列160億餘元第4期前瞻基礎建設特別預算可執行的數位計畫，總數超過200多億元，遭媒體誤解為數位部明年預算達218億元，在野黨立委並以立院通過的數位部相關組織法可進用半數約聘人員將二者混在一起，質疑數位部是要養網軍，行政院長蘇貞昌今天表示，數位部自己的預算其實相當少，揭曉正確的數字。

    據悉，數位部本部57億元預算中，若再扣掉含各部會移撥業務與預算約32億元，只有約25億元，亦即明年度真正屬於數位部本部的預算大約僅25億元，蘇貞昌因此表示數位部自己的預算其實相當少。

    由於蔡政府將資安視為國安，數位部今天掛牌成立，台灣要發展數位國力，強化數位韌位，尤其未來全國公務機關資安維護等重任將由數位部接手，面對只有約25億元，卻要強化數位韌位，培養數位國力，預算自是不夠，未來數位部勢必要再另行爭取資安等預算。

    數位部設6司2署，明年公務預算57億元，數位部預算佔行政部門總預算2兆7191億元約0.2%。

    數位部所編列的第4期（112年到113年）前瞻基礎建設特別預算160億餘元，多是由各部會移撥到數位部繼續執行的數位計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非為數位部成立所新編預算。數位部部本部的明年預算57億元，特別預算160億餘元，總數才是218億元。

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