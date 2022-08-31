張善政稱研究計畫僅為蒐集資料 官員︰若抄襲、拼貼當然有問題

國民黨桃園市長參選人張善政過去任職宏碁副總期間，向農委會申請經費超過5千萬的計畫，並擔任計畫主持人，不過該計畫報告卻爆出抄襲疑雲。（資料照）

2022/08/31 14:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間，向農委會申請經費5736萬的研究計畫，並擔任計畫主持人，但報告卻疑似抄襲農委會自行出版的期刊、他人論文，有熟知政府相關委託案的官員表示，這類委託案不只是蒐集資訊，更重要的是必須對部會政策提出政策擘劃建議，因此若出現報告抄襲、拼貼的情況，當然會有問題。

張善政任職宏碁副總期間，向農委會申請3年期的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計畫（2007-2009），被爆出研究報告抄襲自農委會發行的期刊《農情與農政》、媒體報導、相關領域論文，還有直接從香港網站簡轉繁等情況，且都未註記資料來源，張善政對此表示該案只是蒐集各國農業電子化的資料，並表示若有一塊錢落到他自己的口袋裡，就會退選。

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熟知類似計畫案的官員表示，這類的經費本來就不會落入私人口袋，當初是宏碁標案，最後收款的也會是宏碁，問題並非在此，該官員表示，這類計畫案在政府部門很常見，但這類計畫作用並非只有蒐集資料，更重要的是要提出對政府部門的政策建議與擘劃內容。

該官員表示，此類計畫案雖不像論文有嚴格的學術體裁規範，但由於計畫的核心是要替政府提出政策擘畫方案內容，若出現抄襲、拚貼，是嚴重瑕疵，該官員直言，政府花大錢，就是想找人對發展策略把脈，但若只是複製貼上，「不用花這麼多錢找團隊來做」。若最後查證抄襲屬實，是否會追回款項等，該官員說，仍要看當初農委會和宏碁雙方訂定的合約內容來決定。

另對於外界質疑該案由農委會資訊中心負責，為何當時資訊中心的主任林貞為標案的評審委員之一，並質疑外部評審委員並未超過「政府採購法」規定的1/3，對此，有經常承辦招標業務的公務人員表示，一級主管擔任標案評審委員是法律所允許，另該法所謂的外部評審委員是指學者、專家，該部會以外的其他機關公務人員也為外部專家。

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