指張善政競幹7人有犯罪紀錄 王婉諭籲出面說清

國民黨桃園市長候選人張善政陷涉嫌抄襲爭議，雖有對外回應，但立委王婉諭PO文質疑，張善政的幾種回應都難以消除大眾疑惑。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2022/08/31 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長候選人張善政陷涉嫌抄襲爭議，雖有對外回應，但立委王婉諭PO文質疑，張善政的幾種回應都難以消除大眾疑惑，而且他的競選幹部13人中竟有7人有犯罪紀錄，呼籲張善政盡速出面向選民說明清楚。

王婉諭表示，這份研究報告橫跨2007至2009年3個年度，總經費高達5700萬元，「一份要提供給政府當作政策芻議的報告，內容卻包含粗糙的簡轉繁、外國用語並未改成本土用詞等，實在令人相當傻眼」。

請繼續往下閱讀...

她質疑，張善政作為計畫主持人，理應監督個別報告的產出品質，「但在這份研究報告中，卻有許多地方東拼西湊，甚至是段落語意不通，我當PM（專案經理）的時候都不會拿這樣的報告給老闆，拿人民納稅錢的研究案，竟然敢就這樣交給農委會」，讓王婉諭斥「真的是很大膽」。

除此之外，張善政遭時代力量桃園市議員參選人林佳瑋爆料，其競幹13人中竟就有7人曾經「賄選、違法兼職、打壓工會幹部、跟黑道一起恐嚇建商、毆打鄉民代表等」，遭到判刑定讞、彈劾、緩起訴。

王婉諭表示，如果張善政面對研究委託案是這般態度，未來的市政報告、政策評估、考察報告，會不會也用同樣的方式產出？張善政是否認同7名競幹的犯罪經驗？若當選是否啟用這些人作局處首長？這些議題與市政有關，呼籲張善政盡速出面說清楚。

針對抄襲事件，張善政30日在臉書千字文澄清，並強調3點：1.研究案目的是整理各國資料，絕非抄襲；2.報告對台灣農業有貢獻，農委會也肯定；3.有心人士切勿為了選舉，抹黑本土企業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法