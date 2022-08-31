張善政嗆別傷害本土企業 鄭運鵬：宏碁是台灣之光 張卻不當獲利

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今日上午受訪痛批，宏碁集團是台灣之光及知名大企業，不需要透過政府標案獲得利潤，但張善政當時身為副總和計畫主持人，卻用這種方式跟政府不當獲利。（記者陳鈺馥攝）

2022/08/31 12:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出，在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫，涉嫌抄襲大量雜誌、論文內容。面對外界質疑誠信，張善政今日發文嗆聲，「綠營請衝著我來，別傷害本土企業」；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今日上午受訪痛批，宏碁集團是台灣之光及知名大企業，不需要透過政府標案獲得利潤，但張善政當時身為副總和計畫主持人，卻用這種方式跟政府不當獲利。

鄭運鵬指出，台灣大企業根本不需要做這種事情，這不是宏碁集團主導的，外界質疑也不是在傷害宏碁集團。而是當事人張善政有沒有對宏碁集團名譽造成損失，媒體已經披露整件標案的手法，張善政應該出來面對及交代清楚。

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鄭運鵬質疑，5700多萬元是龐大金額，過去他們怎麼看林智堅的論文，不奢求他們用高標準看待張善政，只要用同樣的標準，當初講林智堅論文的標準就好。「張善政先生，你怎麼講人家，怎麼看別人的論文，現在你怎麼看自己？」希望張出來說清楚，哪幾個部分沒有引用或抄襲，既然張善政非常驕傲，就出來說清楚。

鄭運鵬談及，林智堅是去學校充電、學習，論文也經過老師審查，張善政這是獲利5700多萬元案件，應該用相同標準來檢驗。林智堅是選擇勇敢承擔，張善政這個案子涉及5700萬元，請用當時質疑論文的標準來質疑他自己就好，請出來跟大家說明。

針對時任農委會資訊中心主任林貞昨日於臉書發文幫張善政澄清，不久後又趕緊刪文。鄭運鵬說，以資訊來看，這個案子經費高達5700萬元，並不是一般研究案，該案已經到了要行政調查的地步，對於所有當事人說明，他都尊重，只是該案經費高達5700萬元，農委會應該啟動調查。

面對國民黨提告這是意圖使人不當選，鄭運鵬指出，沒辦法阻止別人去提告我們，但我們所講的每一句話，都是面對媒體都是公開的。希望國民黨的這些參選人們，從政要保持為了公義而奮鬥的原則，過去怎麼質疑林智堅的論文，今天用同樣的標準來檢查張善政的案子就好，對於論文也是自己下去看很多的資料，才公開做說明，這是他自己的原則。

鄭運鵬指出，這些想要參選的人，不要為了媒體的曝光，為了把台灣的選舉走向極端讓自己當選，而損失了他自己本人的未來，他們每一個行為都會留下紀錄，他們應該自己判斷。他很鼓勵年輕人從政，但是希望他們用單一的標準來判斷，如果他們因為黨提名，不方便去討論張先生這5700多萬的標案也沒有關係，但反過來告競爭的對手，這一點就讓人覺得不可思議了。用分裂的方式、撕裂的方式、對立的方式、仇恨的方式來選舉，這個不只在桃園，在台灣都沒有幫助。

此外，前民進黨立委鄭寶清即將登記參選桃園市長，鄭運鵬回應，這不是操之在我，尊重每一位市民朋友參選。

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