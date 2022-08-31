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    批張善政甩鍋宏碁 民進黨：宏碁未指使抄襲 張沒資格選市長

    張善政指出「有1塊錢掉到我口袋，我就退選！」（記者鄭淑婷攝）

    張善政指出「有1塊錢掉到我口袋，我就退選！」（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/31 13:31

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出在擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年總經費高達5736萬元的研究計畫，報告卻涉以英翻中、簡轉繁、抄雜誌、論文及農委會資料等方式抄襲。民進黨今再批張千字說明避重就輕，還試圖甩鍋給宏碁，「宏碁難道有叫你抄襲？」張應負起責任，且沒資格選桃園市長。

    民進黨發言人謝子涵下午表示，張善政昨日雖在臉書發表千字長文，卻避重就輕，不僅未釐清疑點，身為計畫主持人還試圖卸責宏碁，這種沒肩膀、只會逃避卸責的人根本沒資格參選桃園市市長！

    對於張善政解釋該研究計畫是將國外農業電子化資訊介紹給農委會，所以大量引用外國學術資料及文獻，謝子涵質疑，張並未解釋為何抄襲國內商周雜誌和農委會的網站內容，農委會當初委辦這個計畫，就是希望張善政團隊能給予農委會政策上的建議，但張善政團隊不但未能給出具體建議，反而大量引用農委會資料，將相同的內容複製貼上，恐涉詐領農委會5700多萬的研究經費，通通是人民納稅錢。

    「宏碁難道有叫你抄襲嗎？」謝子涵重申，在這個計畫中，宏碁明顯也是受害者，呼籲國民黨和張善政不要企圖將責任甩鍋給當年栽培你的宏碁，張善政身為計畫主持人，要為自己當年主責的計劃負起最大的責任！

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