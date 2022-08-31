鄭運鵬接受網路節目專訪 批張善政「典型的假道學」

民進黨桃園市長鄭運鵬接受網路節目《齊有此理》專訪。（擷取自《齊有此理》直播畫面）

2022/08/31 13:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天接受網路節目《齊有此理》專訪，談論對手張善政被爆主持農委會研究計畫也爆抄襲，鄭運鵬抨擊「張善政就是典型的假道學」，當初怎麼講別人（指林智堅論文案），現在用同樣標準檢視自己就好。

鄭運鵬表示，當初國民黨應是認為桃園可能會輸，也已經沒有藍大於綠的情形，所以才會用「空降」、粗魯的方式提名，黨主席朱立倫認為張善政可以代替自己，而他也沒想過會成為民進黨桃園市長參選人，唯一已經預知的是，國民黨在選舉中一定會全黨打一人。

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選戰倒數80多天，張善政也被爆料，擔任宏碁集團副總時，負責主持的農委會研究計畫涉及抄襲，張善政一天之內網路聲量爆衝，鄭運鵬表示，他常跟從政的朋友講一句話，攻擊別人時不要太假道學，如同某位友黨黨主席，因為每個人多多少少都有可質疑之處，為了攻擊別人把自己拉到像聖人一樣，沒想到有一天自己會反過來被質疑，「張善政就是典型的假道學」，而假道學是經不起檢驗的。

鄭運鵬表示，張善政當初對林智堅的狀況，曾說誠信比生命重要、要求退選等等，講話都是講到極致，後來林智堅用勇敢的方式選擇退選，現在換張善政被質疑抄襲，林智堅是花錢去念書，張善政則是賺錢，兩者大大不同，且整個標案確實很奇怪，包括評審委員只有1位是外部人，其他都是公務員，第一時間跳出為張善政說明的也是其中之一（指前農委會資訊中心主任林貞），而為期3年的標案只做複製、貼上，就可以每年領2000萬元，他認為這件案子已經到可以移送法辦程度了。

鄭運鵬指出，張善政農委會研究計畫案的重點在於獲利，他認為宏碁並不需要賺這種錢，但時任副總的張善政有業績壓力，農委會也沒必要花錢請人抄襲自己農委會的資料。

鄭運鵬表示，不期待張善政用最嚴格的標準檢視自己，只要用當初檢視別人的標準檢視自己就好；他也點名過去曾提告林智堅論文案的台北市議員王鴻薇，喊話「妳如果相信張善政就去提告」，用同樣的標準去檢視張善政。

主持人王時齊提問，是否認為張善政要退選、換人？鄭運鵬表示，保證張善政絕對不會退選，且國民黨死忠支持者，不在意這些道德議題，他也不敢把握接下來的日子，此案會否持續成為桃園選戰話題，若有其他事件可能就過去了，他不會要求張善政退選，但請張善政將如何防止以剪貼、抄襲方式向政府標案請款獲利，納入自己的政見。

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