同為女性 帛琉副總統視訊蔡英文：台灣為全球女性賦權領頭羊

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior，左）。（資料照）

2022/08/31 14:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕帛琉副總統兼司法部長席嫵杜率團來訪，原本周一要晉見蔡英文總統，但因團員確診，蔡總統與副總統賴清德改以今日以視訊方式接見。席嫵杜談及，台灣女性在政府部門扮演的重要角色。在帛琉女性在國會議員所占比例不到10%；但台灣女性在國會的占比將近50%。像這樣子的性別平衡，是全世界都應該效仿的，也希望台灣能做為全世界女性賦權及性別平等運動的領頭羊。

蔡英文說，台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。總統也感謝席嫵杜副總統率團來訪。並說這次雖然因為疫情的影響，讓訪團行程有所變動；她也希望在不久的將來，席嫵杜副總統能再次來台訪問。

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隨後，席嫵杜副總統表示，她期待近期的未來能再次造訪台灣，與蔡總統親自見面。她身兼司法部長，期待雙邊有更多機制，能強化在司法、海事監測、災害管理及資訊科技等領域的共同利益。

席嫵杜提到，帛琉和台灣一樣，有廣大的領海，但土地管轄面積較小。由於有廣闊的領海，帛琉也非常努力在前線運用手邊擁有的科技，尤其是遠距數據監測工具，以維持監控領海。她非常感謝區域夥伴，特別是中華民國台灣的支持，讓印太地區能保持自由與開放。

席嫵杜談及，在打擊犯罪的同時，帛琉致力於保護國民及自然資源。因此，在刑事調查時，運用鑑識科學為公民伸張正義至為重要，這也是為何訪團簽署協定，對帛琉的未來是如此重要。她希望透過知識及專業的交流，能打造帛琉國內法醫調查的量能。

她提到，台灣也提供帛琉年輕人在台就學獎學金。目前有超過65名帛琉學生在台就讀大學，這對帛琉的未來而言，是項很大的投資，相信也有助打造帛琉與整個太平洋地區的穩定與安全。她很感佩台灣女性在政府部門所扮演的重要角色。

她希望，台帛雙邊眾多的夥伴關係及密切聯繫，也能對在帛琉政府治理中的性別平衡產生正面影響。在帛琉女性在國會議員所占比例不到10%；但台灣女性在國會的占比將近50%。像這樣子的性別平衡，是全世界都應該效仿的，也希望台灣能做為全世界女性賦權及性別平等運動的領頭羊。

席嫵杜感謝台灣對帛琉的支持，也肯定兩國將近30年來緊密的夥伴關係，更期待未來能與台灣有持續交流及接觸。

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