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    視訊訪台帛琉副總統 蔡英文：台帛後疫情時代要多貢獻國際社會

    帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior，左）。（資料照）

    帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior，左）。（資料照）

    2022/08/31 13:52

    〔記者蘇永耀／台北報導〕帛琉副總統兼司法部長席嫵杜率團來訪，原本週一要晉見蔡英文總統，但因團員確診，蔡總統與副總統賴清德改以今日以視訊方式接見。蔡英文說，全球進入後疫情階段，台灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多的貢獻。

    蔡英文指出，台灣和帛琉都是熱情洋溢的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。過去20多年來，在共同理念下，為雙方在各領域的合作打下穩固基礎；我們也持續透過交流，讓彼此人民的情誼更加深厚。去年3月底，她在總統府接待惠恕仁總統伉儷。我們一起在疫情期間推動觀光旅遊，促進經濟的復甦，而惠恕仁總統伉儷也搭乘首航的「台帛安全旅行圈」班機返回帛琉。

    總統表示，今年4月，帛琉政府邀請台灣派遣官方代表參加「我們的海洋大會」。她特別指派環保署長張子敬率團出席，張署長也在會中分享台灣對抗氣候變遷的經驗，並與各國共同討論因應方案。此外，在大會期間，台灣和帛琉的海巡船艦也共同執行海上的維安任務，不僅讓兩國的海巡合作，邁向新里程碑；也共同維護區域和平安全穩定。

    蔡英文說，她要藉這個機會，感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為台灣發聲、支持我們的國際參與。現在，全球進入後疫情階段，台灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多的貢獻。

    蔡總統強調，席嫵杜副總統此行來訪，兩國已完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」。她期待，台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。總統最後再次感謝席嫵杜副總統率團來訪。這次雖然因為疫情的影響，讓訪團行程有所變動；她也希望在不久的將來，席嫵杜副總統能再次來台訪問。

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