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    國軍首度向中共無人機開火 綠委：國防部應建立SOP

    中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

    中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

    2022/08/31 12:28

    〔記者陳政宇／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部昨晚證實，守軍部隊在向中國無人機示警無效後對其進行防衛射擊。民進黨立委今（31日）表示，中國無人機頻頻挑釁、侵門踏戶不可縱容，國防部應建立相關情況處理的SOP標準程序，讓國軍在保家衛國的同時能有規則可循。

    中共解放軍近期頻派無人機襲擾我外離島空域，對我外離島防務構成壓力。總統蔡英文昨赴澎湖視導駐軍時指出，她已下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施。軍方昨晚證實，守軍依程序實施示警，因無人機仍持續盤旋，遂進行「防衛射擊」驅離。

    「面對中國無人機頻頻挑釁，是可忍、孰不可忍，侵門踏戶不可縱容！」許智傑受訪表示，感謝國軍保家衛國，以自我防衛為原則，台灣也要適當的回擊，在警示後無人機仍不撤離，適當的射擊確實能展現國軍該有的態度，國防部也應建立相關情況處理的SOP標準程序，讓國軍在保家衛國的同時能有規則可循。

    民進黨立委陳亭妃說，中國民用無人機不斷踩到我們的底線，甚至是飛越到我國領空，進行竊取相關的相片跟資料。國防部太軟弱、反應也太慢，從中國民用無人機飛到金門防區的上空已是多久的時間，到現在仍束手無策。

    陳亭妃認為，國軍應該訂定一套SOP，如何調動可以干擾無人機的相關儀器，讓金防部的士兵能夠有武器或工具可處理，而不是一直喊話。實際行動沒有看到，只有看到中國民用無人機，不斷侵略到我們上空，依台灣的科技是不可能有這樣的狀態；所以，請國防部不要再軟弱和烏龜心態，應該針對中國的民用無人機，怎麼去處理這才是重要的。

    立法院國防外交委員會成員、民進黨立委王定宇指出，金門守軍昨首度開火驅離入侵的無人機，今天刊上金融時報的頭條，也有多家國際媒體報導，可見台灣如何因應中國的灰色地帶威脅，因應方法和內容是會引起國際的關心，會影響到區域穩定和各界看法。

    王定宇說，觀察國際社會輿論，台灣的沉穩應對贏得保護自己的正當性，而中國則是麻煩製造者，從這件事就能看出怎麼處理無人機的侵擾，是一件非常複雜、麻煩的事情。因此，採用適當方法做適當防衛，不僅是保護領空的決心，也是呈現國際社會負責任的保衛自己的正當性作為。此外，美國國務院正式發表譴責中國無人機侵擾台灣的新現況，同時也批准對台的新一批軍售。

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