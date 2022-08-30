蔡總統下令︰國軍適時必要、強力反制中共無人機

總統蔡英文視導澎湖部隊。（記者涂鉅旻攝）

2022/08/30 17:28

〔記者涂鉅旻／澎湖報導〕中共解放軍近期頻派無人機襲擾我外離島，雖以民用無人機為主，但不斷進逼我外離島崗哨與軍事設施，且相關影片皆被中方發佈於社群網站之上。總統蔡英文今日於澎湖視導駐軍時表示，敵軍越是挑釁，我方越要冷靜，不會挑起爭端並自我克制，不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，但不表示我方不會反制，「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」。

蔡英文今日在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、副參謀總長執行官鄭榮豐、海軍司令梅家樹等陪同下，前往澎湖視導空軍天駒部隊、第七雷達中隊、陸軍澎防部防空連，以及海軍146艦隊。她於視導146艦隊時發表談話表示，台海周邊情勢緊張，威脅日益增強，國軍各級部隊在這段期間都加強戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，因為位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更為吃重。

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總統表示，像是海軍146艦隊，只要收到命令，就必須緊急出海執行任務、配合任務管制休假，犧牲陪伴家人的時光，都是官、士、兵的日常；空軍天駒部隊及陸軍澎防部防空連，一旦接獲敵情，都必須在極短的時間內完成待命和接戰的準備。空軍第七雷達中隊也是一樣，必須兢兢業業，維持雷達的運作正常，讓敵情無所遁形。她對於國軍官兵的表現給予最高的肯定與敬意，「你們都是我們台灣人民的驕傲」。

總統表示，尤其是近來中國在軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」的衝突手法，並且結合認知作戰的手段，持續對台灣進行文攻武嚇。她要告訴大家，敵軍越是挑釁，我方越要冷靜，不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突。雖然我方自我克制、不會挑起爭端，但不表示我方不會反制，「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」。

蔡總統表示，面對中國軍事威脅，政府將持續強化自我防衛決心與能力，明年度的國防整體預算規模已經達到5863億元，創下歷史新高，較今年增加700多億元，成長近14%。這一次國防預算的增加，重點在政府將持續推動國艦國造、國機國造，也要提高裝備妥善、補充彈藥存量，並且提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，讓台灣自我防衛的力量可以更加堅實。

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