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    中國無人機擾金門遭開槍驅離 江啟臣：害怕扛責就是等敵人上岸

    國民黨立委江啟臣表示，若大家都害怕扛責，那就真的是等敵人上岸了。（資料照）

    國民黨立委江啟臣表示，若大家都害怕扛責，那就真的是等敵人上岸了。（資料照）

    2022/08/31 11:29

    〔記者林良昇／台北報導〕中國無人機近期侵擾金門，金門駐守部隊無作為惹議，國民黨立委江啟臣表示，本來就該有反制作為，到底是第一線官兵不知道如何處置還是高層下令不要動？國防部要清楚交代，若大家都害怕扛責，那就真的是等敵人上岸了。

    對於金門守軍部隊昨對侵擾金門的無人機進行防衛射擊驅離，江啟臣今在立法院受訪時表示，國防一定有標準作業程序，怎麼這樣的事情，最後必須要到總統出來講話才有所反應？應該第一線的官兵都知道如何處置才對。

    江啟臣指出，這是違法入侵行為，不管是哪一國、來自哪裡的空拍機，進入到要塞堡壘附近，根據要塞堡壘地帶法規定不能進行任何偵查作為，都該進行反制。

    江啟臣說，所謂的驅離射擊，以前他在外島服務時，針對越界漁船就有驅離射擊，這是很平常的事情，本來就該有反制作為，但這次國防部很奇怪，在有法根據下，這幾年不只國防部、警政署，都有干擾槍等相關設備，爲什麼外島沒配備？到底是第一線官兵不知道如何處置還是高層下令不要動，這是國防部要交代的。

    江啟臣擔心，如果第一線官兵平常都沒有標準作業程序，遇到狀況，沒有標準作業程序做反應，大家都害怕扛責任，就是等敵人上岸了；如果被侵犯到某個底線還不反抗時，敵人根本把你當塑膠。

    江啟臣質疑，蔡政府不曉得是擔憂什麼還是沒準備，這是國人現在對國防最大的信心危機，不是單純靠提高國防預算就可以解決，就算今天把國防預算一年增加上千億元，然後一樣用石頭對付無人機，大家會沒信心，以致於要增加國防預算時人民會很遲疑，像把預算砸在水裡卻沒有任何聲音。

    江啟臣說，就算沒買武器，通膨也會提高，國防預算當然會增加，但除了武器採購更新外，最重要是政治上做了什麼，在發生戰爭前，7分政治3分軍事，不是簡單增加國防預算就可以解決國防問題。

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