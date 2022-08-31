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    IPAC年會9月中旬華府登場 將研商捍衛台灣民主

    對華政策跨國議會聯盟（IPAC）去年在義大利羅馬舉行首次年會，今年年會則訂於9月中旬在美國華盛頓特區舉行。IPAC表示，此次峰會預計召集60位各國立法者，共同研商討論各國如何能夠協助維護在中國的人權情形，以及捍衛台灣的民主。（翻攝自推特）

    對華政策跨國議會聯盟（IPAC）去年在義大利羅馬舉行首次年會，今年年會則訂於9月中旬在美國華盛頓特區舉行。IPAC表示，此次峰會預計召集60位各國立法者，共同研商討論各國如何能夠協助維護在中國的人權情形，以及捍衛台灣的民主。（翻攝自推特）

    2022/08/31 10:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕對華政策跨國議會聯盟（IPAC）去年在義大利羅馬舉行首次年會，今年年會則訂於9月12日至14日在美國華盛頓特區舉行。IPAC表示，此次峰會預計召集60位各國立法者，共同研商討論各國如何能夠協助維護在中國的人權情形，以及捍衛台灣的民主。外交部長吳釗燮去年曾獲邀並以視訊方式參與致詞，對於今年是否也受邀參與？外交部對此保持低調，僅表示目前暫時沒有訊息可以分享。

    IPAC是跨國界的國會議員們，為了應對中國挑戰及迫害人權問題，自2020年6月4日發起成立的國際組織。成立兩年來，參與成員已橫跨5大洲27個立法機構、計有220名各國國會議員。

    IPAC推文宣布，今年年會將於9月中旬在美國華盛頓特區舉行。此次峰會將討論各國如何協助維護在中國的人權，以及捍衛台灣民主。IPAC共同主席、比利時國會議員塞繆爾·科戈拉蒂（Samuel Cogolati）說，中國正在加大對台灣的軍事行動力度，並為俄羅斯侵略烏克蘭提供隱性支持，這次的聚會十分重要，在關鍵時刻舉行。

    IPAC去年在義大利羅馬舉行首次年會，當時吳釗燮也正訪問歐洲，IPAC原邀請吳釗燮參與實體會議，不過後來吳透過視訊連線參與，除了發表演說，也和與會議員舉行閉門會談。

    IPAC宗旨是促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權。IPAC曾多次聲援台灣，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲世衛組織（WHO）接納台灣參與世衛大會（WHA），嚴正關切中國8月初以來升高對台灣的軍事威脅等。

    除了年會，IPAC近期剛成立「印太論壇」（Indo-Pacific Forum），以應對中國在印太區域日益增長的影響力。此機制由日本、澳洲、紐西蘭的國會議員發起，IPAC說明，論壇成員將定期與印度、台灣、韓國、斐濟和印尼等國家議員會面，以對抗中國軍事化和破壞區域穩定的企圖。

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