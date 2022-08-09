跨國議員譴責中國軍事威脅 強調將持續與台灣合作

串連25國共計220名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明，嚴正關切中國近日升高對台灣的軍事威脅。（圖擷自IPAC官網）

2022/08/09 21:17

〔中央社〕串連25國共計220名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明，嚴正關切中國近日升高對台灣的軍事威脅，並呼籲各國要求中國即刻停止持續進行的相關軍事活動。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率國會代表團訪問台灣，北京文攻武嚇不斷，共軍隨後在台灣周邊舉行含實彈射擊的大規模演訓，情勢升高引發國際關注。

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IPAC指出，共軍的行動堪稱近數十年來最挑釁，包括戰機反覆逾越台灣海峽中線，允許彈道飛彈首次飛越台灣上空、甚至落入日本的專屬經濟海域，相關行為不負責任且危險。

IPAC強調，國會議員訪問其他國家以促進國會之間的合作，這是常態，也是恰當的行為。中國政府以具侵略性的軍事手段回應國會議員的正當訪問，這不合比例，也完全缺乏正當性。

IPAC呼籲各國要求中國即刻收手，讓通過台灣海峽的國際貿易航道可儘快恢復。儘管屢遭施壓、數名加入聯盟的議員遭北京制裁，IPAC表示，將持續致力深化各國議員與台灣的合作。

外交部長吳釗燮今天針對中國近期軍演召開國際記者會並表達政府立場，包括中國是藉機挑釁，其真正意圖是將台灣海峽內海化，影響國際社會在台海的海、空自由航行權利；中國藉機操演長期準備的侵台行動劇本；透過劃定飛彈試射範圍，中國明顯試圖嚇阻他國介入。吳釗燮強調，企圖改變台海及區域現狀的是中國。

吳釗燮指出，中華民國台灣作為主權獨立國家，絕對有權利與其他國家交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻。中國軍演目前雖然看似只針對台灣，但觀察中國在全球各地的作為，其野心已不限於台灣。吳釗燮呼籲所有愛好自由民主的國家一同合作，研議共同因應之道。

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