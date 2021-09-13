跨國議會聯盟籲全球共抗北京霸凌：支持立陶宛和台灣事不宜遲

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）12日發布影片聲明，由來自歐洲、日本、澳洲等12國國會的議員聯合錄製，齊聲呼籲全權民主國家共抗北京霸凌，「事不宜遲，支持立陶宛、支持台灣！」（翻攝自推特）

2021/09/13 09:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕對華政策跨國議會聯盟（IPAC）12日發布影片聲明，由來自歐洲、日本、澳洲等12國國會的議員聯合錄製，齊聲呼籲全球民主國家共抗北京霸凌，「事不宜遲，支持立陶宛、支持台灣！」外交部對此表達感謝說，IPAC熱情支持立陶宛與台灣發展關係的決定，並歡迎台灣駐立陶宛代表處的開設，「自由世界的聲音響亮而清晰！」

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）12日同時發布新聞稿與影片，呼籲全權民主國家聲援立陶宛和台灣，共抗北京霸凌。影片由15位來自歐洲議會、德國、愛爾蘭、英國、丹麥、捷克、法國、澳洲、瑞典、斯洛伐克、瑞士、紐西蘭、日本和立陶宛的國會議員代表IPAC立場聯合錄製。

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IPAC表示，台灣宣布將開設駐立陶宛代表處後，中國對立陶宛實施一系列貿易制裁和威脅，這次活動是對此的回應。IPAC此前也曾敦促各國政府支持台灣參與世衛大會（WHA），並曾聯合聲援遭中國貿易制裁打擊的澳洲葡萄酒產業。

議員們在影片中以接力發言的方式表示，最近中國政府對立陶宛發起霸凌攻勢，立陶宛設立民主時間不長，對共產極權主義鐵拳下的生活記憶猶新，因此對民主和人權的支持無懼無畏。

議員們說，立陶宛待人友善，對逃離香港人士和維吾爾維權人士都表示接納歡迎，立陶宛還勇敢地宣布退出北京為首的17+1合作組織，並歡迎台灣在其首都維爾紐斯設立代表處，中國政府隨即切斷了立陶宛的出口貿易，官方媒體更揚言要立陶宛為其行為付出代價。

議員們批評，這是中國政府又一次利用經濟手腕脅迫小國俯首就範，北京報復立陶宛也意在向其他民主國家發出警告，而唯一能阻擋霸凌的就是「不退縮、站穩還擊！」議員們呼籲本國政府與立陶宛人民肩並肩共同面對，「既然立陶宛遭北京報復，世界上所有民主國家的盟友都應當出手援助！」

議員們也強調聲援支持台灣人民，「台灣在國際社會中扮演重要角色，任何國家都有權在適當的時機與台灣建立關係。」議員們讚許立陶宛和台灣人民的勇氣，並呼籲所有民主國家聯合起來一齊對抗北京的脅迫外交手段，「事不宜遲，支持立陶宛！支持台灣！」

參與聲明影片錄製者包括近幾個月來親自成為中國政府制裁目標的議員，包括德國綠黨的歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、英國保守黨前黨魁鄧肯史密斯（Duncan-Smith）、立陶宛議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）和歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexman）等人。

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