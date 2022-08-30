被爆抄襲領5700萬研究費 張善政千字文回應了

國民黨桃園市長參選人張善政今天被爆出農委會研究案涉嫌抄襲。（資料照）

2022/08/30 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天被爆出農委會研究案涉嫌抄襲，他在擔任宏碁集團副總期間，向農委會申請3年、經費5700萬元研究計畫，報告卻是抄襲週刊等資料。對此，張善政在臉書寫下千字文，針對事件提出反擊與澄清。

針對抄襲事件，張善政在臉書寫下千字文澄清，並強調3點：1.研究案目的是整理各國資料，絕非抄襲；2.報告對台灣農業有貢獻，農委會也肯定；3.有心人士切勿為了選舉，抹黑本土企業！

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張善政表示，他於2000年至2010年曾在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時這個案子「農業電子化發展策略分析與規劃」是宏碁接受農委會委託的3年研究案，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，絕非抄襲。

張善政指出，當時承接委託案的團隊共有12人，他是部門主管，所以掛名主持人，並非他一個人獨力執行與撰寫，「在我的記憶中，每一位團隊的成員都是認真負責，希望為台灣的農業作貢獻，我們要大量閱讀、整理世界各國的農業電子化政策，然後消化分析，提供農委會以及每一位對台灣農業有期待的人，做制定政策的依據。」

針對有些報導稱他只交出6頁報告就領取5700萬，張善政澄清，此委託案3年（2007-2009年）當中，橫跨兩屆藍綠的政府，不只是寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩，「實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到，例如『政府研究資訊系統GRB』。」

張善政強調，該委託案計畫撰寫相關規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，3年計畫成果豐碩，且驗收時也受到農委會的肯定，「當年農委會資訊中心是甲方業主，對我們表現甚有好評，我也感謝當年資訊中心的林貞主任第一時間出來幫我澄清、闡述事實真相。」

張善政說，此外，他的前東家宏碁電腦公司，今日稍早也已經發出聲明澄清給該報導媒體：「本公司自2007年起3年執行行政院農業委員會『農業電子化發展策略分析與規劃計劃』專案，內容彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形以及國外實際執行方式及結果，更包括實際導入新的技術與場域內進行驗證、舉辦研討會及座談會等。本專案內容包含國內農業E化資訊、農委會轄下等各機關做法，故須引用相關文章。」

張善政表示，檢視該份委託案內容可以發現，產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，他對此呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻。

張善政強調，他對該計畫的研究成果有信心，也對其貢獻深感驕傲，針對書面文字極少數引發疑慮的部分，他也希望相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。

張善政表示，很遺憾因為他個人的選舉，導致團隊對台灣的付出，被拿來抹黑成抄襲的問題，他也要對曾任職過的宏碁公司被捲入選舉是非、造成困擾，感到遺憾、過意不去，「我不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不可能被這種移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園之福、台灣之福。身正不怕影子斜，歡迎大家檢視我、檢視這份報告！」

張善政臉書全文：

身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑！

受委託報告對台灣有貢獻絕非抄襲，歡迎大家檢視！

剛開始參選時，綠營的朋友就警告過我，執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，今天竟然用媒體放話指控我抄襲，實在是天大的笑話！此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文南轅北轍、截然不同，兩相做比較根本就是「張飛打岳飛」！

大家都知道，我於2000-2010年曾在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時這個案子「農業電子化發展策略分析與規劃」是宏碁接受農委會委託的三年研究案，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，這絕非抄襲。

當時承接此委託案，研究團隊共有12個人，我是公司的部門主管，所以掛名主持人，並非我一個人獨力執行與撰寫，一個人也根本無法完成。在我的記憶中，每一位團隊的成員都是認真負責，希望為台灣的農業作貢獻，我們要大量閱讀、整理世界各國的農業電子化政策，然後消化分析，提供農委會以及每一位對台灣農業有期待的人，做制定政策的依據。

我看到一些造謠抹黑的標題，說什麼5700萬只交出六頁報告，更是胡說八道！在這個委託案三年（2007-2009）的過程中，橫跨兩屆藍綠的政府，不只是寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩。

實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到，例如「政府研究資訊系統GRB」。

造謠抹黑的有心人士，意圖指控我也涉及抄襲，然而，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，且驗收時也受到農委會的肯定。

當年農委會資訊中心是甲方業主，對我們表現甚有好評，我也感謝當年資訊中心的林貞主任第一時間出來幫我澄清、闡述事實真相，她公開在臉書上提到：

「當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。」

此外，我當年任職的宏碁電腦公司，今日稍早也已經發出聲明澄清給該報導媒體：

「本公司自2007年起3年執行行政院農業委員會『農業電子化發展策略分析與規劃計劃』專案，內容彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形以及國外實際執行方式及結果，更包括實際導入新的技術與場域內進行驗證、舉辦研討會及座談會等。本專案內容包含國內農業E化資訊、農委會轄下等各機關做法，故須引用相關文章。」

真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，我誠摯呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻。

我要和大家報告，我對該計畫的研究成果有信心，也對其貢獻深感驕傲。對於書面文字極少數引發疑慮的部分，我也呼籲相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。

很遺憾因為我個人的選舉，導致當年團隊對台灣的付出，被拿來抹黑成抄襲的問題，我也要對曾任職過的宏碁公司被捲入選舉是非、造成困擾，感到遺憾、過意不去。

我不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不可能被這種移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園之福、台灣之福。身正不怕影子斜，歡迎大家檢視我、檢視這份報告！

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