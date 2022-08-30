張善政研究案涉抄襲 張之豪： 話毋通講傷飽

張之豪在今日（30）日於臉書發文批評，國民黨桃園市長參選人張善政的抄襲風波。（圖擷取自張之豪臉書）

2022/08/30 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被某週刊踢爆，曾向農委會申請高達5736萬元的研究案，報告卻涉嫌抄襲，基隆市議員張之豪今（30）日於臉書發文批評：「倘若早知會有今天，為何之前要把話講得這麼死？」

張之豪表示，上個月國民黨盡全黨之力，拚命打擊林智堅論文案，結果今天國民黨桃園市長候選人張善政被週刊爆料，當年擔任宏碁集團副總經理期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，竟涉嫌抄襲期刊、周刊，忍不住問「國民黨，倘若早知會有今天，為何之前要把話講得這麼死？把僅是引用有爭議的論文往死裡打」？

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張之豪還有提到，「論文問題，若抄襲，是個人與學位的問題；國家研究計畫，若抄襲，是欺騙納稅人的問題」，並強調，「如果他是個還有任何執政可能的政黨，他必須謹守的原則是，話不要說死」，另提到，不管個人喜歡與否，未來都要照顧包括反對他的所有人，還要面對各種與他國相處、國家同盟、貿易往來等問題，因為這些都是負責任的政治素養。

張之豪還在文中表達對「民粹」的看法，「民粹不重要嗎？民粹也重要，所以負責任與領導統御，與民粹激情之間，要取得平衡」，張之豪補充解釋，「距離執政當家越遠，越可以肆意民粹激情，因為開任何支票都不用兌現；而越接近執政，越要懂得節制，不該逞快、也不該嘩眾取寵」。

張之豪接著還以台語「話毋通講傷飽」，來提到「立場」的問題，「組成1個政黨就是因為有共同立場，但有立場不等於凡事都要逼到最極端，因為事後無法收尾的，會是他自己」，並以2018的韓流舉例，把話講太飽、沒有任何轉圜的空間的副作用，最後會向韓流一樣，讓背後政黨慘遭反噬的範例。

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