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    許淑華發言人被爆違反行政中立 蔡培慧批公器私用

    國民黨南投縣長參選人許淑華（中）29日完成參選登記，競選團隊發言人顏佑安（左）遭質疑違反行政中立。（記者劉濱銓翻攝）

    國民黨南投縣長參選人許淑華（中）29日完成參選登記，競選團隊發言人顏佑安（左）遭質疑違反行政中立。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/08/30 17:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華29日在競選團隊青年發言人顏佑安陪同下，完成南投縣長參選登記，惟顏卻被爆出仍任職南投縣身心障礙福利復健中心主任，屬約聘人員，是廣義的公務員，被質疑違反行政中立，民進黨南投縣長參選人蔡培慧痛批許淑華公器私用，簡直把南投縣政府當成自己家。

    民進黨南投縣議員參選人曾琮愷表示，顏佑安為縣府社勞處約聘人員，是屬於廣義的公務人員身分，身為縣府支薪公務員，居然擔任許淑華競選總部發言人，登記時間還是在上班時間，令人質疑許淑華是不是跟論文一樣公器私用，把公務員當發言人用，把縣府資源用好用滿。

    蔡培慧則批評許淑華把南投縣政府當成自己家，就像當初許擔任南投市長撰寫碩士論文，可能也是由公所專員謝百傑代寫，她要求許淑華說清楚，切勿公器私用，並呼籲選民要選擇善良正派的人，才夠格當南投縣長。

    顏佑安問心無愧 南投縣府：26日辭職生效

    對此，顏佑安回應，8月初就口頭告知縣府要辭職，26日也將辭職書送進縣府，即便公文流程沒那麼快完成，他29日參加許淑華的選舉行程，也是用他工作最後所剩的假，並無外界所指違反行政中立，或未請假就參加政治活動，今天他也回縣府完成離職手續，他問心無愧。

    南投縣政府指出，顏的辭呈8月26日批准生效，惟公文送進社勞處則是在昨（29日）傍晚，恐因此才引發誤會，應無違反行政中立的問題，顏今天也辦完離職手續，未來不會再發生類似爭議。

    國民黨南投縣長參選人許淑華競選團隊發言人遭質疑違反行政中立，民進黨南投縣長參選人蔡培慧痛批許公器私用。（記者劉濱銓攝）

    國民黨南投縣長參選人許淑華競選團隊發言人遭質疑違反行政中立，民進黨南投縣長參選人蔡培慧痛批許公器私用。（記者劉濱銓攝）

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