「縣政新幹線」到竹北 何淦銘暗批竹縣府不該抹殺公所團隊努力

無黨籍新竹縣竹北市長何淦銘（中）說，他很謝謝縣長楊文科（右）對竹北市的重視，但蠻多工程是竹北市提的、做的，他希望縣府團隊也要帶一下。 （記者黃美珠攝）

2022/08/30 15:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府行動主管會報「縣政新幹線」今天開回竹北。因無黨籍竹北市長何淦銘早就宣布將挑戰尋求連任的國民黨縣長楊文科，所以會議上首度打破「新幹線」歷次下鄉，各鄉鎮長和縣長間相互追捧的氛圍。何淦銘在聽取縣府團隊為時近1個半鐘頭的縣政成就大放送後，冷回「有些建設是公所提的案、中央拿的錢、公所團隊執行」，用「我還是要提出一點我的意見」暗批縣府不該抹殺公所團隊的努力，坐在一旁的楊文科則用一直點頭作為回應。

何淦銘說，在縣府的施政報告中，不管是文田橋，還是新月沙灣工程、水月橋、牛埔溪橋等，統統都是公所提的案，從中央拿到補助後，地方配合款也全由公所負擔，實際施工執行也是市公所。

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他說，他很謝謝縣長對竹北市的重視，讓竹北的發展可以全速推動，但是諸如前述、有蠻多的工程事實上是竹北市提的、做的，他希望縣府團隊也要帶一下。

不同於何淦銘的「委屈」，縣長楊文科除有各局處詳細發表近年縣府團隊在竹北市的各項施政成就，他本人也在會議一開始就對著滿座、竹北市的議員、市代以及里長們細數他執政以來在竹北投資新建了多麼有趣又兼具孩童手腳、腦力發展等的特色公園。

講到文田橋，楊文科說是他上任時和何淦銘爭取要打通的，打通後他也觀察車流有無帶來新的交通問題，但整體評估還算不錯。

他說當年他在竹科，竹科和寶山之間對接的門戶是封掉的，他力主要打通、分散車流、不要塞車，後來才打開，而闢建文田橋他抱持的也是這樣的看法，所以才會非常支持。

楊文科也很滿意在他手上誕生的AI智慧園區，因為可替地方帶來1000億以上的產值，創造至少4000個工作機會，

繼整治東興圳獲獎後，他要再投入2億徹底改造竹北的母親河～豆子埔溪，希望它最後能像巴黎的塞納河，成為市民生活中重要又美麗的一片風景。

另外竹北的第1家影城也即將開幕，竹北遠百店也在試營運後將在秋節前正式開幕，目前營運績效在全台名列前茅。

楊文科說，以上種種都是縣府和公所、議員、里長以及代表們一起合作推動的。畢竟「團結力量大、新竹就不一樣」，未來會持續以這樣的精神跟大家合作。

新竹縣長楊文科說，竹北的地方建設都是縣府和公所、議員、里長以及代表們一起合作推動的。畢竟「團結力量大、新竹就不一樣」。（記者黃美珠攝）

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