整頓竹北雜草叢生的公園 鄭朝方提歐洲經驗

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天踏勘成壠等重劃區後，提出「歐洲經驗」，將用以營造竹北各社區間的綠廊道。（圖由鄭朝方陣營提供）

2022/08/28 14:34

〔記者黃美珠／竹北報導〕別讓公園綠地變成 「jungle」！民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方近期接獲陳情，發現竹北市公所維管的公園綠地有許多區塊迄今雜草叢生，特別是農村社區土地重劃後的公園預定地最是嚴重。鄭朝方今天踏勘成壠重劃區後更發現，就連公園告示牌也污穢不堪，大殺城市美景。因此他強調，未來若入主市政，將導入「歐洲經驗」，給竹北市民不一樣的「特色公園」。

鄭朝方陣營表示，2000年起國內施行的農村社區重劃，原是為了讓居住在農村的鄉親們可以提升生活環境品質，讓公部門因此取得公共設施用地新闢道路、公園用地等，以達到居民、公部門雙贏的制度。

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竹北市的成壠等重劃區，公園綠地雖規劃有1800坪，但因重劃區的道路通常都偏小，就連公園用地也較為破碎畸零。

但鄭朝方認為即便如此，管養單位也不該放任綠地「野蠻生長」，畢竟農村社區土地重劃就是要促進農村社區土地合理利用的同時也改善整體的生活環境。然而以竹北市公所接管後的消極作法，造成農村社區空有綠地空間，但仍沒有具體營造，或者反而成為了讓社區居民忍不住要皺眉的公園。

鄭朝方以歐洲經驗為例表示，綠地休憩空間不一定就等於高密度設施空間。

他曾經因為擔任調香師旅歐一段時期。他說，在瑞典的斯德哥爾摩丶或是英國的城鎮，他們在街廓間常有小區塊的綠廊道，簡單的休息座椅和綠蔭就是非常好的喘息空間，以致行人的使用率比社區居民還高。

這些綠地或許小，但自帶小巧、閑適美的氛圍，他相信前述歐洲經驗導入竹北市的公園綠地，只要用心整理和規劃，這些破碎的公園綠地也可以成為街廓與街廓間的行人綠廊道。

鄭朝方說，多年來他一直高喊城市的美學與設計，就如前述他心中對公園綠地的管理和經營，正是他想要實踐的目標和方法。他想要透過這類基礎公共建設，自點到線而面，最後設計鋪陳出大竹北市整體之美。

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天踏勘成壠等重劃區，發現管養的市公所任其「野蠻」生長，有的角落雜草叢生，有的連告示牌也污穢不堪，大殺城市美景。（圖由鄭朝方陣營提供）

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