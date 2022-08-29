為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國稱無人機擾台「到自家領土飛」 外交部痛斥：不請自來謂之賊

    29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（資料照，金防部提供）

    29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（資料照，金防部提供）

    2022/08/29 21:49

    相關新聞請見：

    中國無人機騷擾我金門！ 戰狼稱「到自家領土」飛不值得大驚小怪

    〔記者呂伊萱／台北報導〕近期中國無人機接連侵擾我國金門防區，中國外交部發言人趙立堅今（29）竟厚顏稱：「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」外交部今嚴詞駁斥表示，中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，「台灣人民都不歡迎這種賊」，中共威權擴張主義政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

    中國無人機近來頻頻侵門踏戶，騷擾我離島防區。陸軍金門防衛指揮部表示，29日下午4點8分發現1架民用無人機，低空進入獅嶼地區禁限制水域上空，離地僅約30公尺高，駐守部隊依「示警、通報、驅離、防衞射擊」的程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，在附近飛行約1分鐘，隨即於4時9分往中國廈門方向飛去。

    針對中國無人機及空拍機頻頻騷擾金門領空，如入無人之境般在金門各衛哨據點「停留」、「觀察」；金防部28日聲明，國軍將採取包括「驅離」在內的必要反制措施，如仍盤旋不去就「擊落」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國無人機騷擾我金門！ 戰狼稱「到自家領土」飛不值得大驚小怪
    2022/08/29 21:26

    中國無人機騷擾我金門！ 戰狼稱「到自家領土」飛不值得大驚小怪
    囂張！中國無人機30米低空飛掠騷擾獅嶼 金門守軍信號彈回擊
    2022/08/29 20:15

    囂張！中國無人機30米低空飛掠騷擾獅嶼 金門守軍信號彈回擊

    夏季空汙拉警報 醫揭維持空氣清淨秘訣
    中國無人機持續侵擾 羅致政：必要時應予以擊落
    2022/08/28 22:59

    中國無人機持續侵擾 羅致政：必要時應予以擊落
    中共無人機接連侵擾金門防區 卓冠廷：國防部高層醒一醒！
    2022/08/28 17:09

    中共無人機接連侵擾金門防區 卓冠廷：國防部高層醒一醒！

    逆境轉機的平衡策略
    金防部信號彈警示中國無人機 未來將採「驅離」等必要反制措施
    2022/08/28 08:51

    金防部信號彈警示中國無人機 未來將採「驅離」等必要反制措施
    中國無人機入侵 拍攝小金門國軍據點
    2022/08/28 06:58

    中國無人機入侵 拍攝小金門國軍據點
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播