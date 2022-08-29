中國稱無人機擾台「到自家領土飛」 外交部痛斥：不請自來謂之賊

29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（資料照，金防部提供）

2022/08/29 21:49

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中國無人機騷擾我金門！ 戰狼稱「到自家領土」飛不值得大驚小怪

〔記者呂伊萱／台北報導〕近期中國無人機接連侵擾我國金門防區，中國外交部發言人趙立堅今（29）竟厚顏稱：「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」外交部今嚴詞駁斥表示，中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，「台灣人民都不歡迎這種賊」，中共威權擴張主義政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

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中國無人機近來頻頻侵門踏戶，騷擾我離島防區。陸軍金門防衛指揮部表示，29日下午4點8分發現1架民用無人機，低空進入獅嶼地區禁限制水域上空，離地僅約30公尺高，駐守部隊依「示警、通報、驅離、防衞射擊」的程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，在附近飛行約1分鐘，隨即於4時9分往中國廈門方向飛去。

針對中國無人機及空拍機頻頻騷擾金門領空，如入無人之境般在金門各衛哨據點「停留」、「觀察」；金防部28日聲明，國軍將採取包括「驅離」在內的必要反制措施，如仍盤旋不去就「擊落」。

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