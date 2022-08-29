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    桃園市長選戰第5人！他8年前政見被起底 「想跟路上漂亮妹妹愛愛」

    游良福身穿繡有總統字樣的背心，打著赤腳到桃園市選委會登記參選桃園市長。（記者鄭淑婷攝）

    游良福身穿繡有總統字樣的背心，打著赤腳到桃園市選委會登記參選桃園市長。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/29 13:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長選戰還有第5人！60歲游良福身穿繡有「總統游良福」字樣的背心，打著赤腳邊喊著「總統來了、總統來了」，走進桃園市選委會登記參選市長，其實他過去曾參選2屆市議員（龍潭區），對於結果他自嘲「都是低票落選」。

    游良福秀出撰寫的投資類書籍，上頭學經歷十分響亮，自稱擁有清華大學工業工程學士、交通大學電子工程碩士、中央大學資訊工程博士，還曾在中科院任職，目前則是自由業、教書，他笑說：「這本書網路有賣，今天現場贈送一本。」

    參選市長另須繳交150萬元保證金，對此，游良福笑說，錢是最小的問題，後面還有1500萬元（總統選舉），他今天先完成登記，保證金預計9月2日再繳，中間有4天的利息。

    被問及為何要參選市長？家人支持嗎？赤腳造型的意義？游良福說，「因為『櫻櫻美代子』啊！」家人反對他從政10年了，但亂的時候貢獻會越大，以赤腳造型登記，則是因為他沒沒無聞，所以他想要吸睛一下，平常他就是赤腳騎電動獨輪車。

    游良福也提出他的「民富國強」政見，他解釋，要如何民富國強，包括國防要學瑞士走向中立國，經濟上要學習新加坡、中國，孩子的問題則要以收、出養取代墮胎。

    不過，游良福8年前在政見發表會上的發言也被起底，他曾說妻子長相不好看，甚至直言「我從政之後應該會有很多誘惑，因為路上到處都有很漂亮的妹妹，我都想跟她愛愛」，被網友形容是「史上最誠實候選人」。

    游良福身穿繡有總統字樣的背心，打著赤腳到桃園市選委會登記參選桃園市長。（記者鄭淑婷攝）

    游良福身穿繡有總統字樣的背心，打著赤腳到桃園市選委會登記參選桃園市長。（記者鄭淑婷攝）

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