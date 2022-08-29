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    苗副議長李文斌登記 鍾東錦、蔡麗卿陪同：下屆議長交棒給他

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    2022/08/29 11:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。鍾東錦表示，李文斌是他的好兄弟，他將參選縣長，下屆縣議長將交棒給李文斌，懇請鄉親全力支持，未來他當縣長、李文斌當議長，讓苗栗縣政推動合作無間。

    李文斌表示，他過去擔任4屆議員、1屆後龍鎮代表會副主席期間，感謝鄉親的支持，此次要挑戰議員5連霸，希望大家能繼續相挺，讓他有機會替鄉親繼續服務。此外，鍾議長是他的老大哥，也牽成他當副議長，這次要參選縣長，他也拜託鄉親全力支持他和鍾東錦，讓鍾東錦順利入主縣政府。他也強調鍾東錦任議長，最了解徐耀昌的施政，鍾未來當縣長後，一定會延續徐的施政，讓苗栗縣政推動「一棒接一棒，未來會更棒！」

    蔡麗卿表示，徐耀昌從政30年，認真打拚，深獲鄉親肯定，也栽培出優秀的議長鍾東錦，這次鍾東錦轉戰縣長，也請鄉親支持並同樣支持李文斌。李文斌不僅為民服務積極，且還成立有「阿斌大愛協會」，13年來走遍各鄉鎮關懷弱勢，所以這麼好的候選人，大家一定要讓李文斌連任，連任之後，再讓後龍鎮出一位議長。

    鍾東錦表示，他要參選縣長，也有信心一定會當選，他當選縣長以後，議會也需要一位好的領導人來跟他搭配，他才能夠好好的施展縣政，將他的抱負回報給苗栗鄉親，懇請鄉親讓李文斌第一高票當選議員，再來第一高票當選議長，讓他們兄弟倆心手相連，為苗栗鄉親努力奮鬥。

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    地方公職人員選舉開始登記，國民黨苗栗縣議會副議長李文斌今天在縣議長鍾東錦、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿及大批鄉親的陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

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