國民黨中央委員再怨沒職能 朱立倫：下次全代會可討論

國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫致閉幕詞。（記者塗建榮攝）

2022/08/28 17:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今下午舉行中央委員會全體會議，多位中央委員在黨主席朱立倫面前開砲，稱中央委員每3個月開1次會沒落實，更有人反應，今天全代會中提出的黨務改革方案都沒處理，朱則回應，黨的改革要照制度來，下次全代會可專門討論。

國民黨全代會今下午結束後，隨即舉行中央委員會全體會議，有中央委員發言表示，中央委員經過全代會，提議每3個月要開1次中央委員會議，但現在所有的做法都是交給中常會，中央委員的職能付之闕如，根本被架空，把很多有心人逼走，該痛切檢討。

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國民黨中央委員張馨尹更怒嗆，他原本期待今天全代會能表決關於中央委員每3個月開1次會議的提案，但黨秘書長黃健庭的回覆是沒辦法表決，讓人覺得好像是「到此一遊」，完全沒辦法接受。

國民黨中央委員王榮貴則提及部分黨代表於全代會提案的中常委選舉制度的意見，他認為，既然已經在全代會中提出，就該要討論才符合程序。

黃健庭則表示，今天全代會的提案有些是針對中常委選制的改革方案，該改革方案經中常會通過，但要修改黨章，仍要經過全代會，但今天的全代會並沒有提出該案，原因就是設定今天的全代會是營造全黨團結，年底勝選。

黃健庭說，很多黨的改革方案，都要修改黨章，由全代會通過，不是現場黨代表表決就決定，「不是這樣處理的」，所以全代會的提案後續都交由中央委員會研議。

朱立倫表示，每位黨員都是為黨付出，不是享受權力﹔中央委員會到底多久開一次會議也牽涉黨章的制度問題，如同中常會每週開一次會，若大家對黨務組織改造等有意見，牽涉黨章改革，也不是中全會可以提出的。

朱立倫也提到，黨的改革事項要按照制度，這次全代會並沒有提出相關改革提案，所以沒辦法討論，等到九合一選舉後，下次全代會就可以專門討論，不是今天該討論的，即使中全會做出決議，也違反黨章。

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