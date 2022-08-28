不畏黨紀處分力挺黃珊珊 藍營里長：祝高票當選

國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源出席黃珊珊參選記者會力挺。（記者蔡思培攝）

2022/08/28 11:47

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今天上午舉辦台北市長參選記者會，先前卻傳出國民黨祭出黨紀，下令黨籍里長不得出席。不過今天活動仍有不少里長到場力挺，其中也不乏國民黨、民眾黨籍里長，有藍營里長大讚黃珊珊最接地氣，希望黃珊珊高票當選，若國民黨要處分也尊重。黃珊珊也說，朋友是永遠的，選舉只是一時的。

黃珊珊今天上午舉辦台北市長參選記者會，記者會邀請台北市長柯文哲、內湖科技園區協會發展協會、台北12個行政區里長，不少里長直接穿著里長背心參加，也有里長穿著環保志工背心參加。在台北市12個行政區里長聯誼會中，國民黨籍、民進黨籍都有會長參加。

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國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源表示，他今天是自發性來參加黃珊珊參選記者會，黃珊珊對台北市政非常嫻熟，28歲就擔任市議員，後來黃當副市長又是在台北疫情爆發時，他大讚黃珊珊最接地氣，他做為基層里長，今天義無反顧，黃珊珊把對的事情做對，「天道酬勤、地道酬善，黃珊珊本著對台北市的忠誠，祝黃珊珊可以高票當選！」翁也說，今天參加記者會也是他人生的決定，民主政治要選賢與能，也希望大家支持好的候選人到市府打拼。

被問是否擔心遭國民黨處分，翁鴻源強調，他是國民黨籍，人生的道路是自己走，他已經決定了，如果黨中央要開除他的黨籍，他也會尊重國民黨的決定。翁也說，確實有藍營里長害怕遭黨紀處分不敢來，但會私底下給黃支持。

台北市唯一民眾黨里長、中正區新營里里長何國榮今天也到場支持黃，他表示，有看到7、8位里長沒有穿著背心低調到場，因為穿背心可能就要被開除黨籍，所以有的里長穿不同衣服、有的穿環保志工。何也說，碰到的民眾沒人說要選陳時中，大部分要選黃珊珊，他也說黃珊珊沒有資源、人力與經費，單打獨鬥來選舉，其他人都有政黨資源、議員或里長，但黃有民意、施政基礎，形象好又親民是黃珊珊的優勢。

黃珊珊在記者會後也接受媒體聯訪，對於今天很多國民黨籍里長也到場力挺，甚至冒著被國民黨開除黨籍的風險過來，黃珊珊表示，朋友是永遠的，選舉只是一時的。

媒體也詢問，親民黨主席宋楚瑜今天怎麼沒有出席活動，不果黃珊珊表示，宋楚瑜本來就有事情。對於現在黃珊珊競選團隊有親民黨、民眾黨兩黨人員，黃則說，台北市本來就是一個多彩的地方，會吸納各界人士，希望大家都一起來幫忙。原本黃珊珊記者會採訪通知有安排一位神秘嘉賓，黃也被問起神秘嘉賓是否為宋楚瑜，但黃表示不知道。

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