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    夏立言返台嗆政府應感謝 陸委會批落入中共劣質操作陷阱中

    陸委會呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。（資料照）

    陸委會呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。（資料照）

    2022/08/27 23:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨副主席夏立言稱，國民黨做得到兩岸溝通，政府應予以感謝，怎麼反過來打擊他們？對此，陸委會呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。

    陸委會表示，對夏立言等無視陸委會勸阻執意赴陸，在軍演下曲意訪中，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對國內廣大民意絲毫不在意，作為國內最大反對黨，令人遺憾。

    陸委會強調，台灣所有政黨都應對內良性競爭，對外團結一致，並與台灣人民團結一致，全力支持政府捍衛國家主權安全與台灣整體利益；相信台灣社會對該黨赴陸造成的國內紛擾不安，分化國內團結意志，以及傳達錯誤訊息誤導國際視聽，對我國家整體利益已造成嚴重傷害。

    陸委會說，政府持續關懷台商、積極營救在柬埔寨遭人口販運的台灣民眾。推動兩岸良性互動是雙方共同責任，我政府始終致力維護兩岸既有機制及協議運作，但中共卻堅持其錯誤的政治前提、拒絕對話溝通，亦未落實協議事項。朝野各界人士應清楚，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能確保人民福祉及國家利益。

    陸委會指出，中共非法蠻橫以武力恫嚇台灣放棄主權，一方面極限施壓傷害台灣民眾安全福祉，另方面藉國共交流顛倒是非、侈言保障我方權益，完全是統戰、分化與欺騙。呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。另對於所稱政府造謠打擊等情均非事實，表達高度遺憾。

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