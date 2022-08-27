夏立言訪中返國：兩岸溝通原本是政府責任 但國民黨願意承擔

國民黨舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，副主席夏立言透過視訊發言。（記者塗建榮攝）

2022/08/27 19:30

首次上稿 19:07

更新時間 19:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席夏立言8月10日在爭議聲中率團訪問中國，今天下午（27日）搭機返抵台灣，國民黨晚間為夏立言召開「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，人在機場的夏立言夠過視訊說，此行他在對岸捍衛中華民國主權與台灣權益，希望維持兩岸溝通的管道與意願，在當前複雜國際情勢下，原本兩岸溝通應是政府的責任，但國民黨願意承擔起責任，大家一起來協助在中國的台灣同胞。

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面對綠營的質疑，夏立言強調，國民黨此行坦蕩蕩，對於外界惡意炒作，他感到非常不恥，國民黨是到對岸表達捍衛台灣人民權益，關心台胞並轉達他們的心聲，難道民進黨不把台灣同胞當成自己的兄弟姊妹？國民黨關心兩岸經貿問題，努力維持兩岸溝通管道，希望確保台海和平，政府做不到的，在野黨可以做得到，蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨呢？

夏立言指出，很多台灣人到對岸經商、工作或求學，遭遇到許多困難與問題，但目前兩岸關係惡化，問題無法得到解決，導致他們的權益受到影響，國民黨雖然目前沒有執政，但願意關心台灣人的權益，此行他就是去關懷聆聽大家的心聲，並幫忙向對岸轉達意見。

夏立言說，台灣已經成為全世界認為的最危險地區，兩岸卻沒有溝通管道，因此，維持一個暢通的溝通管道，可以降低事件的發生，保護台灣安全，國民黨可以維繫兩岸溝通管道與區域和平安全。

對岸不願意由於兩岸關係惡化影響ECFA早收清單

夏立言說，這次他到廈門、廣州、杭州、昆山、嘉興、上海、廈門等地與台商、台生、台師會談，了解大家在生活、經商等方面的困難，24日、25日分別與中國海協會長張志軍、國台辦副主任陳元豐見面餐敘，向兩人表達台灣社會對中國軍演的不滿與憂慮，同時就柬埔寨詐騙問題、台灣農產品檢驗、兩岸航班增加以及ECFA早收清單延續等問題廣泛交換意見，對方則承諾願意提供台灣同胞聯絡電話，給予被害人協助，並同意共同努力解決兩岸航班問題；有關ECFA早收清單問題，對岸則是表達不願意由於兩岸關係惡化而影響ECFA早收清單。

夏立言說，如果蔡政府做不到，在野黨做得到，政府應該樂觀其成，大家一起努力，協助國人解決生活上遇到的問題 ，像目前目前上海每週只有一個航班，機票一票難求，這是兩岸可以很快做的事情，應該儘快展開磋商。

完全照報備行程走 具實填寫可能見到國台辦、海協會哪些人

他並強調，此行國民黨完全按照當初向陸委會報備的規劃行程進行，其中有一個欄位說明可能會見那些人，國民黨具實填寫可能見到國台辦或海協會的朋友並舉行餐敘。

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