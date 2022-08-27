夏立言昨訪上海、廈門 國民黨：在中台人盼兩岸和平、維護權益

國民黨副主席夏立言訪中團昨天下午在廈門與台商、台師、台胞舉行座談。（國民黨提供）

2022/08/27 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席夏立言訪中團行程進入尾聲，今天下午將搭機返台，昨天分別在上海、廈門與台商、台師、台胞座談，夏立言表示，返台後他會將所見所聞以及在中台灣民眾的意見，如實呈現給相關單位及台灣社會。

夏立言認為，即使有再大的分歧，相信兩岸能夠更有智慧來化解衝突，用更大的包容尋求共識，透過持續的交流合作與溝通對話，共同努力維繫海峽兩岸這得之不易的和平。

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根據國民黨新聞稿轉述，夏立言在座談時表示，這次參訪期間並非沒有來自各方的不同意見，但他也聽到更多贊成與鼓勵的聲音，正面肯定此行的積極意義。

夏立言說，一路走來，他也聽到許多陳情與問題，國民黨也會反映給中方，以期獲得合理解決，回台後也會將所見所聞與在中台灣民眾的意見如實呈現給相關單位與台灣社會。

國民黨指出，上海台協會長張簡珍及在場台商、台胞都認為，在中台灣民眾多數來此發展多年，對兩岸經貿與交流貢獻甚钜，然而赴中發展是機遇與風險並存，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在中台灣民眾對兩岸的付出，自2020年以來，因疫情及封控的影響，台灣民眾在中發展或多或少都受到影響，國民黨應該扮演兩岸互動的橋樑，暢通兩岸溝通平台，多為在中台灣民眾發聲，維護合法權益。

國民黨並指出，在廈門座談時，與會人士表示，在中台灣民眾對於軍演的感觸特別深刻，一旦開打，傷害的都是老百姓，大家認為和平才是兩岸關係的重中之重，某些政客不該為了選舉操弄民意，挑起兩岸敵對而失去和平，並強烈建議盡快恢復小三通。

國民黨說，參與座談的台籍教師表示，親朋好友與家庭都在台灣，為了兼顧海外的事業或學業，同時還要配合政府的防疫政策，長時間未能返台，實屬情非得已，兩年多未返台遭到除籍，等於是變相剝奪選民投票權，希望在非常時期有變通作法，讓不便返台的台灣民眾都能以相對簡便的方式履行自己的公民義務。

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