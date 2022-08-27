夏立言訪中返台 台灣基進接機抗議：到敵國輸誠不可饒恕

國民黨副主席夏立言（中）率團訪問中國，於傍晚搭機返台，但並未在機場發表任何談話，在相關通關程序完成後，由環宇商務中心離開機場。（記者姚介修攝）

2022/08/27 20:36

首次上稿 17:50

更新時間 20:36

〔記者姚介修/桃園機場報導〕國民黨副主席夏立言率團訪問中國，今天傍晚搭機返抵台灣，但並未在桃園機場發表任何談話，由商務通關離開機場，直奔防疫旅館隔離，閃過台灣基進接機抗議。台灣基進最後在入境長廊召開記者會，批評國民黨在台灣面臨危機時刻，竟然到敵國輸誠，是不可饒恕的行為，要求夏立言出訪團應原機遣返。

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夏立言8月10日率團訪問中國，訪中期間與中國海協會會長張志軍、中國國台辦副主任陳元豐見面，引發國內關注。不過，他今天並未在機場發表任何談話，最後透過視訊在國民黨舉辦「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會說明這趟行程。

台灣基進下午在桃園國際機場外高舉「跪中跪共跪習帝，卸世卸眾夏立言」等布條抗議。台灣基進祕書長王興煥說，中國國民黨執意要在台灣的危機時刻到敵國輸誠，現在是台美關係達到今年最高峰，台灣向全世界表達親美抗中立場的時候，夏立言卻率團去中國，對全世界表達台灣仍然有親中、認同中國的民意，是罪大惡極、不可饒恕的行為。

王興煥也說，中國因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台而軍演，台灣人威武不屈，夏立言卻去中國訪問，對全世界上演了未戰先降的樣板。

王興煥說，中國國家主席習近平將於中共20大尋求第3任期，未來5年台海充滿危機，夏立言卻在此時訪中表達擁護與順從，「國民黨是中國養的狗」，中國召見夏立言是為了要分化台灣，國民黨是在迎合敵國，國民黨是台灣的悲哀。

台灣基進祕書長王興煥（中）說，中國國民黨執意要在台灣的危機時刻到敵國輸誠，罪大惡極、不可饒恕。（記者姚介修攝）

圖說：台灣基進祕書長王興煥（右四）批評，中國國民黨執意要在台灣的危機時刻到敵國輸誠，罪大惡極、不可饒恕。（記者姚介修攝）

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