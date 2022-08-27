為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    夏立言返台嗆政府應感謝 綠委轟：附和中共竟敢邀功？

    國民黨舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，率團訪中的副主席夏立言透過視訊發言。（記者塗建榮攝）

    國民黨舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，率團訪中的副主席夏立言透過視訊發言。（記者塗建榮攝）

    2022/08/27 20:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨副主席夏立言率團訪中，今天（27日）返抵台灣，他透過視訊說，國民黨做得到兩岸溝通，政府應予以感謝，怎反過來打擊他們？對此，民進黨立委批評，夏立言此行向國際傳達錯誤訊息，還附和中共的不合理主張，回台竟敢邀功？建議他留在中國算了，因為臉皮厚得跟長城一樣。

    針對夏立言返台後的說法，立委王定宇受訪指出，夏立言當過陸委會主委，兩岸之間的正式談判需要政府正式授權，他是真不懂、還是假不懂？國共私下溝通什麼均不透明，他既不敢公開反對軍演、還附和中共的不合理主張，除此之外什麼都沒做。

    王定宇呼籲，夏立言返台後還敢指東指西，建議他留在中國算了，因為他的臉皮厚得跟長城一樣，這很可恥。

    立委莊瑞雄則說，夏立言的這些話應該先說服國民黨內的年輕世代，訪中行前就被罵成敗家老頭，回來還大言不慚。此外，他們此行做到什麼？見了張志軍後，中共就馬上進行軍演威脅，真的是笑掉國際的大牙。

    莊瑞雄批評，夏立言罔顧各國反彈中共軍演，此刻訪中向國際傳達錯誤訊息，對台灣是非常嚴重的分裂，「不僅毫無反省之意，回台灣竟然還想邀功」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夏立言訪中返台 台灣基進接機抗議：到敵國輸誠不可饒恕
    2022/08/27 20:36

    夏立言訪中返台 台灣基進接機抗議：到敵國輸誠不可饒恕
    夏立言訪中返國：兩岸溝通原本是政府責任 但國民黨願意承擔
    2022/08/27 19:30

    夏立言訪中返國：兩岸溝通原本是政府責任 但國民黨願意承擔

    關鍵 S 廊帶拼圖完成 喜迎南漂人才
    夏立言表達不滿中國仍軍演 朱立倫：持續做、一起努力
    2022/08/27 11:33

    夏立言表達不滿中國仍軍演 朱立倫：持續做、一起努力
    夏立言訪中 國民黨：為台灣權益發聲 對岸正面回應多項議題
    2022/08/26 19:20

    夏立言訪中 國民黨：為台灣權益發聲 對岸正面回應多項議題

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    夏立言會張志軍 蘇貞昌酸：說不見高官卻見了 困難也沒解決
    2022/08/26 17:01

    夏立言會張志軍 蘇貞昌酸：說不見高官卻見了 困難也沒解決
    「夏張會」後中共宣布實彈軍演 陸委會不滿：完全漠視台灣人
    2022/08/25 19:13

    「夏張會」後中共宣布實彈軍演 陸委會不滿：完全漠視台灣人
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播