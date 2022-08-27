夏立言返台嗆政府應感謝 綠委轟：附和中共竟敢邀功？

國民黨舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，率團訪中的副主席夏立言透過視訊發言。（記者塗建榮攝）

2022/08/27 20:56

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨副主席夏立言率團訪中，今天（27日）返抵台灣，他透過視訊說，國民黨做得到兩岸溝通，政府應予以感謝，怎反過來打擊他們？對此，民進黨立委批評，夏立言此行向國際傳達錯誤訊息，還附和中共的不合理主張，回台竟敢邀功？建議他留在中國算了，因為臉皮厚得跟長城一樣。

針對夏立言返台後的說法，立委王定宇受訪指出，夏立言當過陸委會主委，兩岸之間的正式談判需要政府正式授權，他是真不懂、還是假不懂？國共私下溝通什麼均不透明，他既不敢公開反對軍演、還附和中共的不合理主張，除此之外什麼都沒做。

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王定宇呼籲，夏立言返台後還敢指東指西，建議他留在中國算了，因為他的臉皮厚得跟長城一樣，這很可恥。

立委莊瑞雄則說，夏立言的這些話應該先說服國民黨內的年輕世代，訪中行前就被罵成敗家老頭，回來還大言不慚。此外，他們此行做到什麼？見了張志軍後，中共就馬上進行軍演威脅，真的是笑掉國際的大牙。

莊瑞雄批評，夏立言罔顧各國反彈中共軍演，此刻訪中向國際傳達錯誤訊息，對台灣是非常嚴重的分裂，「不僅毫無反省之意，回台灣竟然還想邀功」。

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