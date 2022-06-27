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    電價調漲 國民黨：蔡政府應爲錯誤能源政策道歉

    國民黨主席朱立倫透過臉書批評，民進黨在疫情與通膨嚴峻的情況下考慮漲電價，絲毫不顧及產業與基層百姓感受。（圖擷取自朱立倫臉書）

    國民黨主席朱立倫透過臉書批評，民進黨在疫情與通膨嚴峻的情況下考慮漲電價，絲毫不顧及產業與基層百姓感受。（圖擷取自朱立倫臉書）

    2022/06/27 23:36

    〔記者林良昇／台北報導〕電價費率審議會今拍板調整電價，國民黨認為，仍會對於飽受疫情影響的民眾造成衝擊，即便調漲對象限為住宅用電每月1000度以上、高壓及特高壓用電戶等，但整體電價平均漲8.4%，恐仍會牽動國內物價攀升、加劇通膨壓力，讓人民的荷包大幅縮水、產業的成本大幅提高。蔡政府一意孤行、不恤民瘼，毫無苦民所苦之心。

    國民黨質疑，經濟部長王美花曾說買到比俄羅斯更便宜的天然氣，為何如今又說受到戰爭影響，導致燃料成本上升，要漲電價？根本是習慣性的自我矛盾，更讓此波電價調漲失去正當性，蔡政府有責任向國人說清楚、講明白。

    國民黨並強調，經濟部已經承認2025非核家園政策確定跳票，顯示民進黨錯誤的能源政策，導致人民必須承受電價調漲的苦果，蔡政府無法保證不缺電，不跳電還大漲電價，應該為錯誤的能源政策跟全民道歉。

    國民黨主席朱立倫則透過臉書批評，民進黨執迷不悟，甚至還要在疫情與通膨嚴峻的情況下考慮漲電價，絲毫不顧及產業與基層百姓感受。

    朱立倫說，當年國民黨執政設定平穩機制可調漲、調降電費，遭時任民進黨主席的行政院長蘇貞昌批評內閣當機應該下台。去年，蘇貞昌還曾說過，「雖然會讓台電減收，但仍要減輕人民因防疫而增加的電費負擔」。如今面臨防疫負擔與通膨惡化，政府不僅沒有體恤人民辛苦、再度暫緩夏季電價，竟然還要調漲，請問蔡政府要如何自圓其說？難道蘇院長不該以身作則、率先請辭嗎？

    朱立倫批評，人民為民進黨的錯誤能源政策所付出的無形代價更是沉重、可怕。錯誤政策不改變，人民只好用選票下架「欠電」的執政黨。

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