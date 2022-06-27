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    若未獲徵召出戰北市將直攻2024？ 林佳龍：放哪個位置是開放的

    前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，今接受網路節目專訪。（震傳媒提供）

    前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，今接受網路節目專訪。（震傳媒提供）

    2022/06/27 14:17

    〔記者陳昀／台北報導〕前交通部長林佳龍積極爭取民進黨提名參選台北市長，對於若未獲徵召是否直攻2024總統大選，林佳龍今接受網路節目專訪表示，如果這一戰由別人上場，他就準備下個戰場，但他的角色要放在哪個戰鬥位置是開放的。

    林佳龍表示，在底牌還沒掀開之前，自己獲得徵召的機會還有一半，現在很多人在操作媒體、造勢，但他相信決策者心中有一把尺，也會對提名結果負責任，要讓民怨有出口，民進黨才能繼續向前走，否則會繼續失血，對下一戰2024總統大選會有影響，相信民進黨主席蔡英文會全盤考量。

    被問及近期是否與黨中央就參選雙北市長交換意見，林佳龍說，他們很常碰面，都有談，民主是一個開放參與的過程，很多人想把他安排到什麼地方參選，「我是個講道理的人，只要能夠說服我，我都可以配合，我會尊重徵召，如果是別人也全力輔選，我不是為自己而選，我是為了城市的未來。」

    對於何不挑戰現任新北市長侯友宜，提前展開2024總統之爭？林佳龍說，自己已當過台中市長，已有直轄市長的歷練，而起他參選是為了選上、做好，而不是為了下一站，之所以想選台北市長，是以北北基桃首都圈規劃，希望透過台北市導引政策討論，帶動整體區域發展。

    被追問若未獲徵召會不會直攻2024？林佳龍說，自己是學運世代代表、正當壯年，理應承先啟後，他不是單打獨鬥的人，台北除了具首都的重要性，也會是2024總統大選的領頭羊，如果北北桃都被在野黨拿走，中央將陷入困境，如果這一戰由別人上場，他就準備下個戰場，但他的角色適合放在哪個戰鬥位置是開放的，將持續就邁向正常國家、二次民主改革準備。

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