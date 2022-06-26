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    傳柯志恩選市長劍指左楠立委 劉世芳︰玩弄左楠區市民？

    柯志恩（中）日前拜訪高市議會國民黨團，會後接受聯訪。（資料照）

    柯志恩（中）日前拜訪高市議會國民黨團，會後接受聯訪。（資料照）

    2022/06/26 10:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨週三中常會可望徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，但高雄地方傳出，柯志恩明知打贏市長的勝算極小，其實這次是以戰養戰試水溫，劍指2024左楠區立委？對此，現任民進黨左楠區立委劉世芳則說︰「這不是在玩弄左楠區市民、不是在欺高雄市民嗎？」

    國民黨輔選幹部回應，目前黨中央尚未正式徵召柯志恩選高雄市長，怎可能討論到她的下一步？這些都是綠營坊間的耳語，證實民進黨很怕柯志恩。

    對於參選高雄市長，國民黨智庫、國家政策基金會執行長柯志恩的態度大轉折，5月底時還強調「以在地優先，她目前就是一位學校專職老師」，但不到1個月就鬆口︰「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」

    外傳柯志恩鬆口答應選高雄市長，關鍵是國民黨主席朱立倫訪美回台後，兩人再度深談，並傳出有交換條件？且柯志恩明知參選高雄市長，勝算極小，可能是先操兵布局，主要是瞄準2024的左楠區立委。

    專研台灣與中國文史的專欄作家管仁健也認為，柯志恩的真正目標，就只是之前黃昭順輸掉的那一席左楠區立委。這一區相對較藍，眷村比較多，是韓粉大本營。因此今年參選，就只是先來高雄打打知名度而已。

    民進黨左楠區立委劉世芳受訪時質疑︰「這不是在玩弄左楠區市民、不是在欺高雄市民嗎？ 」

    前高雄市議會議長、現任市議員康裕成也認為，如果不是真心來選市長，那是來騙票的嗎？市民會生氣吧？深耕高雄的國民黨議員們，輔選得下去嗎？

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