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    張亞中怒批國民黨對他放冷箭 從沒人找他談

    張亞中（左）接受高雄市議員邱于軒（右）專訪。（翻攝自飛碟聯播網南台灣之聲）

    張亞中（左）接受高雄市議員邱于軒（右）專訪。（翻攝自飛碟聯播網南台灣之聲）

    2022/06/25 13:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選明朗化，若無意外，黨中央下週三將徵召智庫執行長柯志恩參選。近期勤走高雄的孫文學校總校長張亞中，今天再度砲打黨中央，嗆說「不只是民進黨扣我帽子，國民黨也對我放冷箭」，並怒批黨中央「從來沒人要跟我談，也不願意跟我談!」

    張亞中接受高雄市議員邱于軒廣播節目專訪時說， 他參加國民黨主席選舉時，黨內同志扣他帽子，說他是紅統，說他選上會亡黨 。但現在他在高雄談的東西（如高雄非戰和平區），「不只是民進黨扣我帽子，國民黨也對我放冷箭!」

    他反問邱于軒說：「妳今天假如是黨主席，覺得我還可以，有沒有可能找我談一談?」 他並爆料，連高雄市黨部主委是誰，他都沒見過。

    邱問說:「主委有試圖跟你聯絡嗎?」 張亞中立刻回答「沒有!」 他上禮拜辦企業界記者會，有1、2位議員出席，結果在大門口，市黨部電話就來了，劈頭就問「你為什麼參加？」

    對於爭取高雄市長提名，張亞中強調，他當時答應企業界，他的態度是「不爭、隨喜」，只要高雄地方有人，他都支持，但黨中央這陣子陸續跟李四川、葉匡時、柯志恩、楊志良都談過，「從來沒人要跟我談，也不願意跟我談!」

    張亞中質疑，這代表黨中央發現他在高雄開始走動後，「一直希望找人出來，希望不是我來參選!」

    張亞中警告，台北蔣萬安沒辦法引起風潮，現在誰還在談台北市？桃園張善政也沒有波濤，選戰冷冷的，對議員很可怕，但「台北冷、桃園冷，議員還不用擔心，今天高雄冷，議員選什麼？」他並提醒「高雄市議員是當年韓國瑜水漲船高而當選，今天水往下了，怎麼打？」

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