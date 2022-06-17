怒轟黨中央假民調混淆視聽 張亞中：不要再把我名字納進去

張亞中砲轟國民黨中央以假民調混淆視聽，要求不要再把他名字納進去。（記者葛祐豪攝）

2022/06/17 18:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕孫文學校總校長張亞質疑，國民黨中央流出一份高雄市長人選假民調，今天下午在高雄砲火全開，痛批黨中央用假民調混淆視聽，他不願意被假民調天天轉動，黨中央已失去公信力，不要再把他的名字納進去!

外傳國民黨中央近日針對高雄市長選舉進行黨內民調，國民黨智庫執行長柯志恩排名第1，張亞中僅排名第5，引發張亞中質疑，今天派辦公室主任何啟聖到黨中央了解詳情，卻無功而返。

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對此，張亞中今天下午在高雄受訪指出，對一個當事人來講，應該有權利去了解這份民調，到底是哪個單位委託哪個單位去做的、問卷及回答的樣本數如何？他也跟很多公共政策學者聯繫，如果能取得黨中央這份民調，非常容易研判真假。

張亞中說，但從昨天下午3點通知，到今天早上11點這20個小時，如果黨部有資料，應該可以準備好，可是今天早上並沒有公布，「其實已經非常清楚了，黨中央應該是沒有這個資料！」所謂的媒體的放話，可能都是假的，故意引導輿論。

他說，何啟聖將於下週三的國民黨中常會，再去跟黨中央見面，希望能取得相關資料，或必須請祕書長黃健庭，把這件事情來龍去脈交代清楚。他也建議何啟聖，屆時帶一本聖經去，因為黃健庭是一位非常虔誠的基督徒，相信他會講真話。

張亞中向黨中央喊話，到了下禮拜三，到底有沒有這個民調，有民調就拿出來，如果沒有，為什麼坊間會出現一個國民黨的民調，且數字寫那麼清楚，到底是哪一個單位做的？「國民黨必須要查清楚，為什麼用這種假民調去混淆視聽視聽，必須有人負責！」如果下禮拜三黃健庭拿不出資料，就必須把這件事情的來龍去脈說明清楚。

他說，大家知道這一個滾動式的民調，沒有任何資料可以參考，張亞中願意為高雄奉獻承擔、隨喜，但不願意被假民調天天的轉動，他向黨中央正式宣告「請你們在做這種指定式參考民調時，不要把我的名字納進去!」，因為你們已經失去公信力。

張亞中說，他已經表達「如果黨中央有更好的人選，你就推出來」，「我不願意去蹚這渾水，被你們天天在一種造謠的情況下去轉動！」他奉告黨中央，就放手去徵召你想要的人吧，不必再玩這種假的假民調，一種傷德的行為。

張亞中也做出重大宣示，他想要募集100萬元「打鬼基金」，希望哪一位承辦人或相關人士，勇敢站出來，公開舉發黨中央是哪個單位、哪些人在做假民調。

張亞中感慨地說，高雄市長選舉是誰？是4年一次的事情，但中國國民黨能夠脫胎換骨，能夠甩脫這種造假虛偽的作為，國民黨未來才有千秋萬世的朗朗青天。

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