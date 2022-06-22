國民黨高市長提名民調疑雲 張亞中派員再吃閉門羹

國民黨高雄市長提名未定，引發有意爭取提名的孫文學校總校長張亞中質疑，張指派辦公室主任何啟聖今再到黨中央詢問民調細節，求見秘書長黃健庭，慘吃閉門羹。（資料照）

2022/06/22 14:57

首次上稿 14:27

更新時間 14:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長提名未定，先前傳出黨中央有份內參民調，顯示國民黨智庫執行長柯志恩民調最高，但引發有意爭取提名的孫文學校總校長張亞中質疑，張指派辦公室主任何啟聖今再到黨中央詢問民調細節，求見秘書長黃健庭，慘吃閉門羹。

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在國民黨今天中常會前，何啟聖到國民黨中央黨部求見黃健庭，想詢問該份內參民調細節，黃健庭則派員，以還在會議中拒見，讓何啟聖吃閉門羹。

何啟聖受訪時說，對於黨中央做法感到遺憾，沒想到要看到黨中央這份「神秘民調」是難上加難，連參加考試的當事人要申請閱卷，了解一下內容都不行，讓人甚至懷疑根本沒有該份民調存在。

何啟聖質疑，該份外傳的內參民調若放入原本沒意願的人選，民調的信度和效度會有問題，所以民調怎麼做非常重要，這不是為了張亞中一人，而是未來國民黨怎麼在提拔人才作業上能公平公正公開，不是爲個人，是爭千秋，對於該份民調，就算未來已確定提名人選，張亞中是會一直問下去。

何啟聖指出，國民黨中常會2月9日通過特別提名辦法，提到要以協調代替初選為原則，而這一連串高雄市長提名作業過程中「協調了什麼？」若有原則又要破壞原則，對於最後提名的人選也是傷害，重演桃園市長提名「出場滑一跤」的模式，對國民黨發展非常不利。

國民黨今說明，針對高雄市長提名人選，黨中央確實做了2份「內參」民調。分別委託「十方」與「全方位」民調公司，於6月11日至13日，以及14日至17日進行電話民調，執行機構的公信力與調查方法的可信度都經得起檢驗，絕非部分人士所批評的「假民調」。

對於民調結果，國民黨中央說明，第1份民調的前3名為柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍，第2份民調納入了前高雄市副市長李四川前及前衛生署長楊志良，前3名為李四川、柯志恩、楊志良。

國民黨強調，由於民調僅供選策會提名參考，也避免對相關當事人造成困擾和傷害，其他的民調細節不便透露。選策會將根據民調結果，儘快做出提名人選的建議，並在中常會上公布。

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