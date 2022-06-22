傳國民黨中央定調柯志恩選高雄！ 張亞中鬆口祝福

張亞中今拜會國民黨籍高適議長曾麗燕，鬆口表示祝福柯志恩。（記者王榮祥攝）

2022/06/22 16:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕孫文學校校長張亞中今拜訪國民黨高市議長曾麗燕與國民黨團，針對外傳黨中央已定調柯志恩參選高雄市長？張亞中表示柯志恩很優秀，如果她選高市長、祝福高票當選，他同時強調自己拿得起、放得下，因緣不到、強求沒意思。

張亞中今下午拜會高市議會，與議長曾麗燕、黨團總召童燕珍，議員劉德林與王義雄交換對參選高雄市長、以及年底選舉的想法。

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針對黨中央傳出已定調由柯志恩出征高雄市長！張亞中表示柯志恩是非常優秀的黨內同志，曾做過不分區立委、現在是智庫執行長，能參選高市長，祝福她高票當選。

張亞中說明，這次參選是應高雄企業界與朋友拜託，當時高雄沒人來，他跑得很勤後，很多人才願意出來參選，而自己在高雄跑了3個多月，黨中央沒任何人、或一通電話表示關懷。

針對高雄市長諸多傳聞，張亞中請黨中央放心，他不爭就不會爭，雖然很多議員、群眾歡迎他，但很抱歉，提名的是黨中央、自己只是黨員。

他強調，自己個性拿得起、放得下，他相信因緣不到、強求也沒意思，也許有其他切入，才讓這因緣斷掉。

張亞中也再度要求國民黨，如果有做民調，因為自己是當事人之一，理應有權利了解民調內容，他重申自己認為最好的做法，是透過50%黨員、50%全民調的黨內初選，才較公平公正。

他也提到，未來不管在哪個行業，先前所提對高雄的規劃，包括青年住宅、軍公教退休金、非戰和平區等，都會把這3點完整做到，讓高雄成為台灣和平區、發展模範區、與公益城市。

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