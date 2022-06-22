為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳國民黨中央定調柯志恩選高雄！ 張亞中鬆口祝福

    張亞中今拜會國民黨籍高適議長曾麗燕，鬆口表示祝福柯志恩。（記者王榮祥攝）

    張亞中今拜會國民黨籍高適議長曾麗燕，鬆口表示祝福柯志恩。（記者王榮祥攝）

    2022/06/22 16:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕孫文學校校長張亞中今拜訪國民黨高市議長曾麗燕與國民黨團，針對外傳黨中央已定調柯志恩參選高雄市長？張亞中表示柯志恩很優秀，如果她選高市長、祝福高票當選，他同時強調自己拿得起、放得下，因緣不到、強求沒意思。

    張亞中今下午拜會高市議會，與議長曾麗燕、黨團總召童燕珍，議員劉德林與王義雄交換對參選高雄市長、以及年底選舉的想法。

    針對黨中央傳出已定調由柯志恩出征高雄市長！張亞中表示柯志恩是非常優秀的黨內同志，曾做過不分區立委、現在是智庫執行長，能參選高市長，祝福她高票當選。

    張亞中說明，這次參選是應高雄企業界與朋友拜託，當時高雄沒人來，他跑得很勤後，很多人才願意出來參選，而自己在高雄跑了3個多月，黨中央沒任何人、或一通電話表示關懷。

    針對高雄市長諸多傳聞，張亞中請黨中央放心，他不爭就不會爭，雖然很多議員、群眾歡迎他，但很抱歉，提名的是黨中央、自己只是黨員。

    他強調，自己個性拿得起、放得下，他相信因緣不到、強求也沒意思，也許有其他切入，才讓這因緣斷掉。

    張亞中也再度要求國民黨，如果有做民調，因為自己是當事人之一，理應有權利了解民調內容，他重申自己認為最好的做法，是透過50%黨員、50%全民調的黨內初選，才較公平公正。

    他也提到，未來不管在哪個行業，先前所提對高雄的規劃，包括青年住宅、軍公教退休金、非戰和平區等，都會把這3點完整做到，讓高雄成為台灣和平區、發展模範區、與公益城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨高市長提名民調疑雲 張亞中派員再吃閉門羹
    2022/06/22 14:57

    國民黨高市長提名民調疑雲 張亞中派員再吃閉門羹
    傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先
    2022/06/21 16:39

    傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先

    石墨烯神枕 95%測試者成功提升睡眠品質
    已向藍營說過不選高雄市長 陳麗娜：未來可能淡出政壇
    2022/06/21 11:13

    已向藍營說過不選高雄市長 陳麗娜：未來可能淡出政壇
    怎看柯志恩訪高雄？ 陳其邁妙答：國民黨候選人每天人來人往
    2022/06/20 11:45

    怎看柯志恩訪高雄？ 陳其邁妙答：國民黨候選人每天人來人往

    2022世界首獎建築在板橋！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播