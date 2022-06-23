不認同國民黨高市長民調 張亞中辦公室搬出「論語」嗆黨中央

張亞中辦公室主任何啟聖，今晨發文質疑國民黨高雄市長民調。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/23 00:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕張亞中辦公室主任何啟聖針對國民黨高市長民調提出質疑，為何他兩度代表張亞中前往索取，黨中央都冷處理？何啟聖以論語八佾篇「爾愛其羊，我愛其禮」批評，強調此番堅定追查民調的態度，不為個人，而是爭千秋。

何啟聖表示，針對國民黨高雄市長人選民調，經孫文學校連續兩週，親自前往中央黨部查閱，「終於」在今天公布了「部份資訊」，但令人遺憾的是像是擠牙膏般，只公布執行機構，對民調如何進行？是否採對比方式？有效樣本數與誤差值為何？上述民調的專業性問題，仍然未予回應。

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而不同於前次求見，希望索取這份神秘民調的相關資訊，尚有秘書長辦公室主任張偉忠接見，這次則是直接以「開會為由」，完全避不見面。

何啟聖指出，他是奉張亞中之命前去求見，面對被黨中央納入高雄市長民調的人選，態度之倨傲、無禮，顯見今天的黨中央高冷官僚的心態。

此外，讓人無法理解的是，在他離開一小時後，黨中央才出面，略微透露民調執行機構，那何不在他求見，人就在中央黨部時，面對面說明？黨中央在懼怕什麼？有什麼不敢面對的？

何啟聖說，張亞中在面對高雄當地工商企業界推舉參選高雄市長時，即已公開表達「不爭、隨喜」兩項原則，意即讓黨中央依其權責，提出理想人選，張亞中不但不會有任何意見，也會給予祝福。

未料在這樣毫無壓力情況下，黨中央在高雄市長提名作業上，仍然還是未能採取光明磊落作法，如此對國民黨的傷害，不啻親痛仇快。

何啟聖引用論語八佾篇：「爾愛其羊，我愛其禮」，評論黨中央在乎的是能不能透過諸般手段，提出他屬意的口袋名單，但吾人所堅持的是，黨內提名機制的建立與維護。

何啟聖說，「選舉是一時的」，此番堅定追查民調的態度，不為個人，而是爭千秋，任何考試，都允許考生對成績有疑義，可以申請閱卷，何以獨獨中國國民黨對民調有疑義，卻用盡一切手段，不能對當事人公開相關資訊？外界會怎麼看待黨中央處理2022的提名作業？都將會反映在選舉結果上。請主其事者，慎之再慎！

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