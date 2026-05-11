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    首頁 > 政治

    不會缺席！ 鄭朝方鬆口：竹北市民一定選得到

    2026/05/11 14:31 記者廖雪茹／新竹報導
    對於年底選舉的動向，竹北市長鄭朝方鬆口表示，竹北市民一定選得到。（記者廖雪茹攝）

    對於年底選舉的動向，竹北市長鄭朝方鬆口表示，竹北市民一定選得到。（記者廖雪茹攝）

    「竹北市民一定選得到！」新竹縣竹北市長鄭朝方今天鬆口表示，歷經3年多團隊努力建設竹北市已成為城市的品牌示範，吸引各黨派好手投入爭取竹北市長；至於他的動向，他首度拋出「竹北市民一定選得到」。言下之意，這場選戰他不會缺席。

    2026年地方選舉，竹北市長選情被視為牽動整個選局的關鍵。鄭朝方今天受訪表示，這3年多來公所團隊很努力的發揮創意、以美學建設城市，讓竹北成為全國被看見的城市，也吸引許多縣市特地來觀摩，他為團隊感到非常榮耀！

    鄭朝方說，大家知道他的個性，對於每個細節、步驟，他都力求完美，這也成為城市的特色，所以吸引民眾踴躍參與竹北市的活動。

    對於是否有人勸進參選新竹縣長，鄭朝方笑說，這幾年他帶領團隊日日夜夜的努力打拼，從他的黑眼圈應該可以看得出來。他會把每件事情都做好，現在他已經爭取到市民的授權，不管是建設還是活動，公所團隊都在做0到1的開創性突破，「就因為如此，讀得懂的市民應該都知道，我想大家都有雪亮的眼睛：原來進步的城市是可以這麼做的、原來國家的活動是可以這樣辦到的」。

    最後他強調，無論如何，竹北市民一定選得到！

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