高市議員「死亡之組」 雙重黨籍吳益政決定用無黨籍參選

具親民黨民眾黨雙重黨籍的高雄市議員吳益政，今年決定改用無黨籍參選。 （資料照）

2022/06/25 09:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅）形成7搶5態勢，個個實力堅強，與三民區並列為「死亡之組」，具親民黨民眾黨雙重黨籍的吳益政，夾縫中求突破，已決定改用無黨籍參選。

親民黨籍的高雄市議員吳益政，已經5連霸，長期關注環保、空汙、生態議題。2020年高雄市長補選一役，他決定加入民眾黨，代表民眾黨參選，但仍保留親民黨黨籍，但最後僅拿到38960票、約4.06%的得票率，敗給陳其邁。

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吳益政的議員選區是高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅），本來應選6席，因人口減少，今年底選舉減少1席、剩下5席。國民黨除提名黃紹庭、陳若翠2位現任議員，還有代父出征的許崑源女兒許彩蓁，再加上吳益政，泛藍即有4人參選；民進黨則推出現任的郭建盟、黃文益，與新人湯詠瑜，均有一定實力，形成7搶5，但泛藍參選人數較多，票源恐遭瓜分。

目前傳出，吳益政幾經思索後，決定以無黨籍身分參選。記者問他「是因為兩邊擺不平，乾脆用無黨籍參選？」吳益政答說，也不是擺不平，因為兩邊都是好朋友，用無黨籍參選這樣也好，就回到自己在推動的政策取向，比較純粹。

吳益政也認為，第8選區是死亡之組，比三民區還難選。對於以無黨籍參選，他已分別向親民黨、民眾黨報告他的決定，屆時會視情況，規劃邀請親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲站台，時間則會錯開。

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