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    美女醫攻港湖遭柯酸「偏激紅」 基進反擊：檳榔不懂台灣磚紅

    台灣基進24日徵召美女醫師吳欣岱（前排左）參選年底北市港湖議員，遭台北市長柯文哲酸「偏激」、「紅色力量」。（台灣基進提供）

    台灣基進24日徵召美女醫師吳欣岱（前排左）參選年底北市港湖議員，遭台北市長柯文哲酸「偏激」、「紅色力量」。（台灣基進提供）

    2022/06/24 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進24日確定徵召美女醫師吳欣岱參選年底北市港湖議員，打出「改變成真、從未發生」批評柯市府，台北市長柯文哲受訪時也大酸台灣基進是「偏激」、「紅色力量」。對此，吳欣岱晚間正面對決回嗆，基進是象徵打造台灣的磚紅，柯文哲是象徵統一的「五星旗紅」。

    台灣基進今（24）日舉行記者會，確定將在年底地方大選提名心臟血管外科醫師、全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱，角逐內湖、南港區議員席次，並打出「改變成真、從未發生」口號，批評台北市長柯文哲執政8年政績慘澹。

    市長柯文哲今日出席活動受訪，媒體詢問會不會擔心基進黨北上將是另一股白色力量？柯文哲反酸「他們是紅色的吧」、「主體色是用紅色，一直無法理解，他們是紅色力量」。

    柯文哲說，但還是尊重多元性，其實整個社會還是常態分布，總是有些很偏激的，一個社會還是開放多元精神。

    對此，吳欣岱晚間正面回擊表示，基進的主體色是「象徵打造台灣的磚紅色」，柯文哲的主體色卻是「象徵統一的五星旗顏色」。她也問，如果被講兩岸一家親吃豆腐的時候不能生氣，那什麼時候可以生氣？

    吳欣岱也質疑：「想認真請問柯市長，統促黨、反疫苗團體你都不覺得偏激，台灣基進哪裡偏激了？」

    台灣基進秘書長王興煥則指出，基進的紅色是台灣磚頭紅，象徵起造台灣的基礎，也意味著自願為台灣的國家打造奠基的初衷。

    王興煥說，台灣現存最早的紅磚就是400年前建造熱蘭遮城時所使用的磚，這些磚是台灣特有的土質所燒出來的紅色，跟中國的紅磚色澤有所不同。

    王興煥批評，柯市長無法理解台灣磚頭紅的象徵，因為他就是一顆中國檳榔，綠皮白肉紅汁，他的主體顏色是「檳榔紅」。

    吳欣岱正面回嗆表示，基進是象徵打造台灣的磚紅，柯文哲是象徵統一的「五星旗紅」。（圖取自臉書吳欣岱）

    吳欣岱正面回嗆表示，基進是象徵打造台灣的磚紅，柯文哲是象徵統一的「五星旗紅」。（圖取自臉書吳欣岱）

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