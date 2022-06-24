金廈大橋主張被陸委會打臉 柯酸：講不過人家就說時空背景不同

陸委會強調興建金廈大橋不是蔡英文總統政見，且會衍生國家安全問題，與小三通完全是兩回事；柯文哲今反酸，他們每次講不過人家，都以時空背景不同，但選前一套、選後一套。（記者田裕華攝）

2022/06/24 12:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲主張興建金廈大橋，並稱是小三通政策的延續，遭陸委會駁斥無知荒謬，柯反嗆「小英2016年的政見無知荒謬？」陸委會強調，興建金廈大橋不是蔡英文總統政見，且興建會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事；柯文哲今反酸，他們每次講不過人家，都以時空背景不同，但選前一套、選後一套，「我怎麼會不曉得？」

柯文哲近日質疑，小三通不是蔡英文當陸委會主委引以為傲的政績嗎？金廈大橋只是目前小三通的硬體改善而已，本來是用船載運，乾脆弄個橋解決；更指稱「總統、副總統都說要蓋，怎麼現在變成無知、荒謬？意思是小英2016的政見無知荒謬？請陸委會出來說明，我看你們工作會丟掉！」

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陸委會副主委李麗珍昨回應，興建金廈大橋不是蔡總統政見，興建金廈大橋不是小三通的延伸，也不是小三通硬體的改善，金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，和小三通完全是兩回事，這兩件事不要混淆和比擬；現在兩岸情勢和兩岸關係與中共對台政策，已經與過去推動小三通有很大不同。

柯文哲今出席2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會，他指民進黨每次講不過人家，都以時空背景不同，但選前一套、選後一套，「我怎麼會不曉得？」

柯文哲今出席2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會。（記者楊心慧攝）

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