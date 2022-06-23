批柯文哲混淆小三通 陸委會：金廈大橋會衍生巨大國安問題

陸委會副主委李麗珍表示，興建金廈大橋並不是蔡總統政見，興建金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事。（翻攝直播）

2022/06/23 16:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲主張興建「金廈大橋」，還指稱這是蔡英文總統「小三通」政策的延續，陸委會提4點聲明抨擊無知、荒謬，柯文哲再反嗆，「意思是小英2016年的政見無知荒謬？」對此，陸委會副主委李麗珍今日駁斥，興建金廈大橋並不是蔡總統政見，興建金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事。

柯文哲近日受訪時質疑，小三通不是總統蔡英文當陸委會主委引以為傲的政績嗎？金廈大橋只是目前小三通的硬體改善而已，本來是用船載運，乾脆弄個橋解決。

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興建金廈大橋不是蔡總統政見

柯文哲更嗆說，陸委會很少用「無知」這麼奇怪的字眼，但2016年小英要選總統時去金門的政見有這條，所以是罵小英無知，還是罵他無知？「總統、副總統都說要蓋，怎麼現在變成無知、荒謬？意思是小英2016年的政見無知荒謬？請陸委會出來說明，我看你們工作會丟掉」。

陸委會副主委李麗珍表示，有人提到興建金廈大橋是蔡總統政見，民進黨發言人昨天已經說明，這並不是蔡總統政見。陸委會6月20日新聞稿已完整說明，最主要是提醒大家，推動兩岸事務最優先考量的是國家安全問題。

兩岸情勢、中共對台政策 與推動小三通時有很大不同

李麗珍強調，興建金廈大橋並不是小三通的延伸，也不是小三通硬體的改善，金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，所以跟小三通完全是兩回事，建議這兩件事不要混淆和比擬，現在兩岸情勢和兩岸關係、中共對台政策，已經與過去推動小三通有很大不同。

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