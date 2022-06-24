竹市開戰》高虹安批綠營 流彈打到黃珊珊

民進黨新竹市議會黨團昨批民眾黨的戀棧寄生文化、而民進黨是負責任政黨、高下立判。（記者洪美秀攝）

2022/06/24 05:30

高稱正副市長都辭 市民淪孤兒 沈慧虹駁：市政不會中斷

〔記者洪美秀、鄭名翔／綜合報導〕民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、副市長沈慧虹參選新竹市長，民眾黨不分區立委高虹安昨抨擊此舉導致新竹市市長、副市長都將請辭投入選戰，創下政壇罕見為選舉而讓城市行政空轉的情況，四十五萬市民淪為孤兒。

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林智堅回擊高：勿亂扣帽子抹黑

林智堅透過幕僚表示，高虹安身為民意代表，以錯誤資訊誤導民眾；呼籲高若想參選應直接承認，切勿因政黨利益為公務同仁亂扣帽子，抹黑文官堅守崗位的努力。沈慧虹回應說，離職是她堅定參選的決心，新竹市政府是訓練有素的團隊，之後也會有代理市長，市政不會中斷。

民進黨團反控黃濫用行政資源

民進黨新竹市黨部及市議會黨團則反批民眾黨做賊喊抓賊，強調林、沈辭職參選，才是「責任政治」的承擔，不像台北市副市長黃珊珊想選市長，至今未辭，甚至濫用行政資源做選舉之事，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立。

黃：按既定步驟進行市政

對此，黃珊珊表示，當前仍有許多市政工作，將按既定步驟進行，做好市政才符合市民期待。民眾黨新竹市議員李國璋也反擊說，民進黨立法院副院長蔡其昌也是帶職參選台中市長，民進黨質疑他人前，應先擦擦自己的嘴巴，並批林智堅是為了延續自己在新竹市的政治命脈，才派沈慧虹寄生在市府。

林耕仁籲讓在地的來拚市政

國民黨新竹市長提名人、市議員林耕仁昨天則舉行造勢記者會，提出舒適減壓、永續新竹的城市發展願景，與安心新竹、便捷新竹、質感新竹、教育新竹和未來新竹五大施政方向，強調將和新竹縣長楊文科協力打造新竹為科技首都，解決新竹縣、市之間各種問題。

國民黨新竹市黨部主委、市議會議長許修睿表示，不管對手是觀光客高虹安，還是過客心態的沈慧虹，只有深耕在地的林耕仁才是會做到做好做滿承諾的人，只有在地人才了解在地事務，觀光客及過客都沒有資格來插手在地事，呼籲市民讓在地的來拚市政。

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