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    首頁　>　政治

    駁柯文哲 陸委會：金廈大橋非蔡政見

    陸委會副主委李麗珍表示，興建金廈大橋並不是蔡總統政見，興建金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事。（翻攝直播）

    陸委會副主委李麗珍表示，興建金廈大橋並不是蔡總統政見，興建金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事。（翻攝直播）

    2022/06/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲主張興建「金廈大橋」，並牽扯此為「小三通」政策的延續，遭陸委會駁斥為無知和荒謬後，柯反嗆「意思是小英二○一六年的政見無知荒謬？」陸委會副主委李麗珍昨駁斥，興建金廈大橋不是蔡英文總統政見，興建金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，與小三通完全是兩回事。

    會衍生巨大國安問題

    柯文哲近日質疑，小三通不是蔡英文當陸委會主委引以為傲的政績嗎？金廈大橋只是目前小三通的硬體改善而已，本來是用船載運，乾脆弄個橋解決；更指稱「總統、副總統都說要蓋，怎麼現在變成無知、荒謬？意思是小英二○一六的政見無知荒謬？請陸委會出來說明，我看你們工作會丟掉！」

    李麗珍昨回應，興建金廈大橋不是蔡總統政見。興建金廈大橋不是小三通的延伸，也不是小三通硬體的改善，金廈大橋會衍生巨大的國家安全問題，和小三通完全是兩回事，這兩件事不要混淆和比擬；現在兩岸情勢和兩岸關係與中共對台政策，已經與過去推動小三通有很大不同。

    陸委會指出，中共主張金廈融合發展，興建金廈大橋，更是意圖矮化我方，將金門納入中國福建省的一環。這種種作為已嚴重威脅到我國家安全，政治人物豈可無視當前兩岸情勢及問題，刻意扭曲政府政策，甚至附和對岸的主張。

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